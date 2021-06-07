變種病毒流入社區　蕭傑恒：與深圳病毒株不同　懷疑傳入個案走漏

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 10:45

帶變種病毒的天水圍17歲少女傳播鏈蔓延，繼其母親確診後，她的20歲家姐昨（6日）亦初步確診。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早（7日）於港台節目表示，經過基排序比對後，現時的病毒株，與4月份的輸入個案相比，有10多個不同的基因突變，即兩者相距較遠，「唔似直接傳播性嘅關係」，相信是其他輸入個案「走漏」，但暫時仍未知源頭。他續稱，昨晚政府亦將病毒株與深圳的比對，兩者相差20多個基因突變，因此亦可排除深圳的可能性。

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蕭傑恒今早於港台節目《千禧年代》表示，現時仍努力中找出源頭，從少女身上發現的病毒株，與4月份出現的輸入個案相比，有10多個不同基因突變，相信兩者並沒有直接傳播的關係，病毒已經過了很多代。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（黃舒慧攝）

蕭傑恒指，英國病毒株是最大的病毒株，全球多地都有出現，例如印尼、日本、台灣。問到現時的調查方向，他表示各地區的機會均等，正嘗試取得不同地區的病毒株作比對；一旦發現有相近，就可再翻查是否有相關的傳入性個案，否則調查會毫無頭緒。

對於會否爆發第五波疫情，蕭傑恒表示，現時只有少女的家人確診，情況屬第一階段，屬於關鍵時刻，假如之後出現其他個案，甚至有不同傳播鏈，便會出現第五波疫情。他補充，疫情並非不能堵截，例如之前出現南非變種病毒時，透過大規模檢測，令到疫情受控，不過承認是次難度較大，因為之前集中於外傭群組，而今次雖然同樣發出強制檢制通告，但難以知悉是否每人都有往檢測。

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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目表示，少女肯定是因為走漏輸入個案而受感染。他解釋，5、6月份都有人從高風險地區入境，雖然完成強制檢疫，及接受多次檢測，但之前都曾出現走漏個案。

談到如何改善檢疫安排，何栢良表示並非日數問題，現時指定檢疫酒店的安排都夠嚴格，但酒店始終有可能交叉感染，其通風系統本身並非用作隔離，而且現時酒店供不應求爆滿，應著手改善空氣管理質素。他認為，除了現有檢測，亦應於抵港及完成檢疫時，加設抗體檢驗，將走漏機會大大減低。

何栢良認為，少女肯定是因為走漏輸入個案而受感染。（資料圖片）

對於會否爆發第五波疫情，何栢良表示，由於少女及其家人未離開香港，即社區上可能仍有一個源頭，或是酒店走漏個案，病毒甚至可能經其他人，再傳染予少女。他表示，未來兩周是關鍵，現時應採用回顧式追蹤，翻查近日離開檢疫酒店的人士，只要之後沒有出現超級群組，並完成追蹤工作，未必出現第五波疫情。