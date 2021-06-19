廣東疫情｜東莞出現本土病例250萬人須強檢　離莞出省需陰性證明

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-19 17:04

廣東的新冠肺炎疫情持續，廣深佛莞均出現本土病例。其中東莞在周五（18日）新增一宗本土個案後收緊防疫措施，對5個鎮街共約250萬人開展全員核酸檢測。 東莞也加強人員管控，自周五起對13個重點區域執行封閉管理，區內人員要足不出戶。市民若要離莞出省須持有48小時內核酸檢測陰性證明，並嚴控聚集活動。

市民若要離莞出省須持有48小時內核酸檢測陰性證明。（南方Plus）

東莞市疫情防控辦公室周五晚上通報，當地在醫療機構在發熱門診日常監測中，經排查發現1宗新冠肺炎確診病例。患者是30歲女性，她的丈夫在深圳工作，同日也證實確診。

東莞市當晚決定，對有關鎮街開展全員核酸檢測，具體為莞城、東城、萬江、南城、麻湧5個鎮街，涉及約250萬人。當局投入超過3000名醫護人員，設立368個採樣點，經過連夜檢測，截至周六（19日）早上9時已完成採樣。核酸檢測在周六也擴展到長安鎮，該鎮疫情防控辦公室宣布，周末兩日對全鎮戶籍人口及常住人口開展全員核酸檢測。

在人員管控方面，東莞對13處新冠肺炎疑似病例有活動軌跡的重點區域採取封閉管理措施，封閉出入口，人員足不出戶。同時對以上封閉管理區域周邊2公里左右範圍內的住宅小區為封控區管控，人員只進不出，待核酸檢測結果後變更管控措施。

除上述封閉、封控區域外，全市執行嚴格的健康管理，非必要不外出，實行住家、單位「兩點一線」閉環管理。市民如需離莞出省，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。當局又要求嚴控聚集活動，會議、培訓、活動盡量採取線上方式，減少線下大型活動。