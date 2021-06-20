內地派機票｜山東濟寧推65歲以上老人福利　一年內免費搭兩次飛機

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-20 12:30

新冠疫情衝擊全球經濟，本港近年透過派錢、派消費券、舉辦抽獎等方式，以期紓困、振興經濟及落實疫苗接種。機管局日前也推出送5萬張機票的活動來「谷針」。 如今內地也有城市派機票。據《齊魯晚報》6月19日報道，山東濟寧市推出65歲以上老人的機票福利，受惠人士在一年內，可於非節假日期間免費2次乘坐出港航班，家人陪同者機票價格在實時折扣的基礎上再優惠10%。

近日，濟寧市政府新聞辦召開新聞發布會稱，關於鼓勵乘坐濟寧航班的優惠政策已於6月8日正式實施，65歲以上老人若想使用這個優惠政策，可提前訂票。符合條件的老人及陪同家人需提前一週在機場售票中心預約訂票和購票，同時在機場換取登機牌登機。此次鼓勵乘坐濟寧航班的優惠政策實施期限為一年，即從2021年6月8日至2022年6月7日。

同時，濟寧市民或在濟寧連續繳納社保3個月以上的外地務工人員，年度內凡乘坐濟寧出港航班累計6次以上者，可在非法定節假日期間免費乘坐1次濟寧出港航班；對在外上學的濟寧籍大學生或在濟就讀的外地大學生，持本人身份證及有效期內學生證，均可每年享受2次實時機票價格再減10%的優惠。

當局指，是次活動的目的是為進一步釋放民航事業發展紅利，打造更良好的營商環境和旅遊環境，鼓勵吸引旅客更多乘坐當地航班，刺激當地航空市場健康發展，打造魯西南區域航空樞紐。