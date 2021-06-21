青藏高原可可西里再現巨大露天垃圾帶　長200米寬20米臭氣熏天

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-21 11:22

據內地傳媒《經濟觀察網》報道，在青藏高原可可西里地區，青藏公路沿線的五道梁附近，出現了一條長約200米、寬約20米、高半米以上的巨大露天垃圾帶，堆滿了易拉罐、油漆桶、塑膠、破布、死羊、死犛牛等，現場臭氣熏天，對高原生態環境構成重大威脅。

據報道，這條垃圾帶，在中國第一個國家公園、也是世界上面積最大的國家公園體制試點三江源國家公園的長江源園區范圍內。兩位來自不同方向、分別在2021年5月28日和6月11日行經該區域的旅行者，拍下了這個垃圾帶的驚人畫面。

旅行者表示：「我們過了可可西里索南達傑保護站、楚瑪爾河大橋等標志性地點，快進入五道梁時，人還在車上，就看到了那個垃圾帶，非常顯眼。」

五道梁屬於可可西里區域，也在三江源國家公園的長江源園區范圍內。熟悉當地情況的居民表示：「五道梁就是一個自然形成的聚集點，青藏公路一邊屬於玉樹州的治多縣管，另一邊屬於曲麻萊縣管。常年住在這裏的人，除了公路道班等公家單位外，私人的，就是飯店、旅社、加油站、超市等等，主要是服務過路的大貨車司機，還有自駕游的客人。估計常年住在這個地方的人，總共有200來個吧。」

垃圾帶綿延200米。（經濟觀察網）

此前的2019年，青藏公路沿線可可西里區域內的露天垃圾堆積問題曾引發關注，青海省玉樹藏族自治州政府相關部門後來組織約400人的隊伍，在青藏公路撿拾或填埋了大量的露天垃圾。

然而，這一問題如今再次出現。報道指，青藏鐵路2006年7月開通之後，青藏公路曾一度車流量有所下降，沿線的城市格爾木，以及多個集鎮也曾一度衰落，但幾年之後，青藏公路的車流量又因為自駕游以及汽車貨運增加，出現高速增長態勢，沿線的城市及集鎮、居民聚集點，如西大灘、五道梁、唐古拉山鎮、雁石坪鎮，亦重新繁榮起來，或是垃圾帶重現的一大原因。

報道指，此外，藏區牧民這些年愈來愈多地採用現代生活方式。種種因素造成青藏公路沿線及青藏高原的垃圾問題日益嚴峻。