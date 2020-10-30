中國成功提取古人類DNA　證實青藏高原距今約10萬年前有人類生活

中國考古學家近日在國際頂尖學術期刊《科學》上發表一項重大研究成果，他們在青藏高原白石崖溶洞遺址所保存的中更新世和晚更新世人類活動遺存中，成功獲取西伯利亞南部阿爾泰山丹尼索瓦洞以外的首個丹尼索瓦人的線粒體基因序列，揭示其在距今約10萬年至6萬年前，甚至有可能至4.5萬年間，曾長期生活在青藏高原。 今次是在中國考古遺址沉積物中，提取古人類DNA的第一個成功案例。

白石崖溶洞遺址是青藏高原上最早的考古遺址。（澎湃新聞）

據介紹，丹尼索瓦人的人骨化石發現較少，但遺傳特徵研究深入，是新發現的一支古老人類，與曾廣泛分布在歐洲的尼安德特人是「姊妹群」，對現代大洋洲、東亞、南亞和美洲原住人群有遺傳貢獻。早在去年，蘭州大學和中科院青藏高原研究所帶領的研究團隊，就利用古蛋白分析方法，鑑定在青藏高原東北部白石崖溶洞的夏河人下頜骨化石，是屬於丹尼索瓦人，並且利用鈾系測年將其年齡確定為距今至少16萬年。

白石崖溶洞遺址是青藏高原上最早的考古遺址，新發現將丹尼索瓦人的空間分布，首次從西伯利亞地區擴展至青藏高原，是丹尼索瓦人研究和青藏高原史前人類活動研究的雙重重大突破。

夏河人下頜骨化石。（澎湃新聞）

不過，夏河人化石鑑定為丹尼索瓦人，主要依據古蛋白中的一個氨基酸，加上缺乏埋藏地層和共存考古遺存資料，故盡管極大地推動青藏高原史前人類活動和丹尼索瓦人的研究，但關於丹尼索瓦人的資料仍非常有限。過多年的努力，蘭州大學領導的研究團隊終獲得重大研究成果，成功獲取丹尼索瓦洞以外的首個丹尼索瓦人線粒體基因序列，揭示丹尼索瓦人在晚更新世長期生活在青藏高原。

白石崖溶洞遺址保存有連續的舊石器文化層和豐富的舊石器考古遺存，包括大量的石製品和骨骼遺存。石製品主要由採自洞前河谷的角頁岩和變質石英砂岩礫石打製而成，打製技術以簡單石核石片技術為主，有較多的刮削器等工具。骨骼遺存多較破碎，有人工砍砸和火燒痕跡。

綜合夏河下頜骨化石和白石崖溶洞的最新研究結果，丹尼索瓦人自倒數第二次冰河時期至末次冰河時期都生活在青藏高原，並且與阿爾泰山地區的晚期丹尼索瓦人有最緊密的遺傳聯繫。不僅說明丹尼索瓦人已成功適應高寒缺氧環境，而且進一步證實丹尼索瓦人曾廣泛分布於歐亞大陸東側。

再結合地層測年結果，研究團隊發現丹尼索瓦人DNA主要出現於距今10萬年和距今6萬年前後，可能晚至距今4.5萬年，顯示丹尼索瓦人在晚更新世長期生活在白石崖溶洞內。

考古人員正在進行研究。（澎湃新聞）

白石崖溶洞的最新研究成果，為白石崖溶洞遺址的丹尼索瓦人活動提供可靠的地層學、考古學、年代學和分子學證據，為進一步理解丹尼索瓦人的時空分布、遺傳特徵、文化特徵、環境適應等研究提供重要科學依據，並且對重建青藏高原古人類活動歷史和釐清東亞古人類演化歷史具有重要意義。

（綜合報道）