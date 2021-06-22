內地學者石國鵬籲「收起小粉紅心態」　有網民反批「奴性思維」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-22 09:30

中國海南藍灣未來領導力學校校長，北京四中國際校區前校長石國鵬談及抵制他國貨物時，稱應「收起小粉紅心態」，引發熱議。

綜合媒體6月21日報道，石國鵬在2021年的亞布力中國企業家論壇表示，「收起小粉紅心態，年輕人不要把不理性的愛國情感裹挾到人生發展中。」

他説，「嘴皮子上的功夫沒用，我希望你們拿出實際行動來，不管抵制是哪國的貨，超越它才是最好的抵制。」

對此，有網友批評稱，「作為一名校長，石國鵬不能隨便把年輕人定義為小粉紅」。

「小粉紅」是近年來中國網絡上興起的代名詞，意指一批以維護中國政府、反擊西方價值觀為宗旨的年輕人。

「小粉紅」的稱呼最早出現於晉江文學城論壇，源於該網站配色為粉紅色，且女性用户比例很高。起初帶有性別歧視，用來形容頭腦簡單性格衝動的年輕女性。後來小粉紅逐漸衍生為中性化詞彙，現泛指中國國內活躍於網絡，和中國政府官方態度保持高度一致的年輕的民族主義者。

還有網友稱，「石國鵬是在説，如果有人打他臉，他肯定會反思自己哪裏做得不對。」亦有不少網友批評他是「奴性思維」。

資料顯示，石國鵬曾任北京四中國際校區校長，北京四中國際教育創始人之一。畢業於位於北京的首都師範大學歷史系並獲歷史教育學學士學位，在加拿大阿卡迪亞大學教育學院獲得「領導力與學校發展」（Leadership and School Development）教育碩士學位。

他曾於2004年獲中國全國新課程改革高中歷史教學比賽一等獎第一名。他曾參與撰寫新課標人民教育出版社版《歷史選修III—20世紀的戰爭與和平》部分章節。業餘兼任北京市精華學校歷史教師。