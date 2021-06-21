可抓物件更可送航天員到維修點　中國太空站機械臂有多厲害？

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-21 20:00

神舟十二號載人飛船與天和核心艙的成功對接，使中國太空站建設受到世界矚目。央視最新公開航天員出艙細節，介紹中國太空站中輔助航天員工作的諸多設備及功能，引發關注。

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央視6月18日報道稱，在神舟十二號載人飛船執行任務期間，航天員將有兩次出艙活動。報道通過影片，近距離清晰畫面展示天和核心艙上設備與按鈕，介紹航天員在太空開展出艙活動過程。

影片中，在天和核心艙表面，從外觀上看最多出現的黃色的欄杆。中國太空站負責人表示，欄杆主要是為方便航天員出艙工作，相當於一個把手。出艙以後，航天員會扶着這個扶手在艙外爬行。據稱在所有航天員的出艙路徑上，都設置有這樣的扶手。

據報道，除了扶手，航天員在工作中還會有機械臂來輔助，航天員站在機械臂上，當他維修產品時，把他送到維修點進行產品維修，也同時作為輔助的支撐。而可移動的機械臂上同樣也設置有出艙扶手，滿足航天員出艙的各項作業需求。

神舟十二號與天和核心艙對接瞬間畫面：

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設計師介紹，機械臂除可正常自己在外抓實物，比如抓飛行器、工裝等，同時也具備輔助航天員進行作業的功能。航天員可坐在機械臂的頭部，上面有抓手可對自身進行固定，然後再作業。

此外，據介紹，航天員出艙時還會有腳限位器裝置，用來限制腳以便航天員在艙上操作。腳限位器踩踏時不會發生脱離，艙上遍佈很多這種裝置，主要都是為出艙設計。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啓明6月16日介紹，根據神舟十二號載人飛行任務總體安排，三名航天員在軌期間將主要完成四個方面的工作，計劃開展兩次出艙活動及艙外作業。

這四項任務包括，一是開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；二是開展兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；三是開展空間科學實驗和技術試驗。進行空間應用任務實驗設備的組裝和測試，按程序開展空間應用、航天醫學領域等實驗，以及有關科普教育活動；四是要進行航天員自身的健康管理。按計劃開展日常的生活照料、身體鍛鍊，定期監測、維持與評估自身健康狀態。