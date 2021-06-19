神舟十二號成功發射　中國太空站將成「全球唯一」？

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-19 08:00

中國空間站目前成為太空僅次於國際空間站的存在，而美國航天局NASA曾宣佈國際空間站或在2028年退役。神舟十二號飛船的發射，讓「中國或將成為全球唯一擁有空間站的國家」再度成為熱門話題。

北京時間6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衞星發射中心成功發射。這是中國首次載人空間站建設任務。（Reuters）

官媒央視財經新聞6月18日報道稱，如果目前在軌運行的國際空間站，在未來幾年內按計劃退役，那麼中國可能將在相當一段時期內成為唯一一個在太空中運營長期在軌空間站的國家。

報道指，目前除了中國在建的空間站之外，多國聯合建造的國際空間站還在地球軌道上運行，不過由於設備老化，它正面臨退役。

神舟十二號與天和核心艙對接瞬間畫面曝光，航天員入駐核心艙：

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由美國、俄羅斯、加拿大、歐洲航天局成員國和日本等16國於1998年開始聯合建設，先後經歷12年建造完成，總投資超過1,000億美元。

世界各國在太空探索歷史上，曾多次建設空間站。1971年至1986年，蘇聯開始首個空間站計劃「禮炮計劃」，該計劃於1971年至1986年間發射一系列九個的單模塊空間站。其中，禮炮1號（DOS-1）成為人類歷史上首個空間站，但不幸的是三名航天員在返回時因機件故障死亡。禮炮1號於1971年10月11日在大氣層中燒燬。

其後，美國於1973年首次發射空間站「天空實驗室」；蘇聯於1986年再度發射模塊化的「和平號」空間站，服役至2001年。

天和艙拍攝到的宇宙外景，畫面震撼：

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1998年，美國國家航空航天局（NASA）、俄羅斯聯邦航天局（RFSA）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、加拿大航天局（CSA）和歐洲空間局（ESA）共同建造國際空間站項目。國際空間站的建造還未完成，它是目前人類擁有過的規模最大空間站。

值得注意的是，1994年，中國曾申請加入以美國為主導的國際空間站項目，卻被美國以 「防止太空技術擴散」 為由拒絕。之後美國推出法律，不允許任何含有美國零件的衞星交由中國發射。

中國則在2011年開啓天宮號空間站建設。當時美國已完全禁止兩國航天領域的接觸。

2021年4月29日，空間站核心艙天和號核心艙在海南文昌航天發射場發射成功。據中國航天此前透露，2021年至2022年期間將擇機發射多艘天舟號貨運飛船、神舟號載人飛船、空間站實驗艙I（問天）和實驗艙II（夢天）與空間站對接。預計在軌壽命十年以上。

目前，在軌運行的國際空間站只剩中國天宮號空間站和國際空間站。中國航天科技集團董事長雷凡培在2016年曾表示，到2024年國際空間站退役時，中國可能成為全球唯一擁有空間站的國家。不過在2018年，NASA宣佈將國際空間站在軌時間延長到2028年。

值得注意的是，如果國際空間站在未來幾年內按計劃退役，那麼中國可能成為唯一一個在太空中運營長期在軌空間站的國家。

據報道，美國宇航局計劃2024年建立在月球軌道的空間站，而中國及俄羅斯在2021年3月宣佈合作在月球軌道或表面興建一個科研站。