新冠疫苗｜第二針比首針更痛？專家稱無依據：與接種者狀態有關

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-21 17:57

全球多地正接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。本港有許多民眾接種後表示「第二針比第一針更痛」。這一說法近日在內地也廣為流傳，甚至登上微博熱搜榜。 對此，上海疫苗專家陶黎納接受內地傳媒《澎湃新聞》訪問時表示，從醫學原理上來講，「打第二針比第一針痛」沒有科學依據，屬於個體差異，接種疫苗痛不痛反而與接種者當時的身體狀態等因素有關。

陶黎納表示，接種疫苗後痛不痛屬於個體差異，受醫護人員的接種手法、接種人的狀態、疫苗廠家及批次不同等因素影響，若有疼痛、低燒等情況，好好休息、對症處理即可自行緩解，若情況加重或持續未癒則要及時就醫。

政府日前宣布擴大疫苗接種範圍，將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲。 （羅君豪攝）

陶黎納稱，就接種人的狀態而言，如果其近期狀態不佳，如情緒低落、經常熬夜、睡眠不足等，即便在接種疼痛程度相同的情況下，接種人的疼痛敏感度更高，就會感覺更疼痛。

陶黎納表示，接種不同廠家、不同批次的疫苗，也會對疼痛程度有細微的影響。每個批次的疫苗會有一些小差異、小區別，比如有的PH值稍微高一點、有的低一點（不會影響疫苗的效果），這也會影響疼痛感。

陶黎納介紹，手臂上的三角肌處，是神經較少的部位。一般而言，接種疫苗不會非常痛，「但也有可能是接種人在這個部位有個小神經，那他就會有一點反應，每個人都不一樣」。

政府日前宣布擴大疫苗接種範圍，將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲。 （羅君豪攝）

陶黎納在去年年底、今年年初接種兩針新冠疫苗，他表示，本來預期是會有一點痛，但「實際上我沒甚麼感覺，也沒感覺到疼，我家人也都接種了，也沒有甚麼感覺」。

「有些人接種疫苗後出現低燒、頭痛等情況，這只是和接種疫苗有時間上的先後順序，但是否有因果關係，很難考證」，陶黎納稱，疫苗也是藥物，有些反應也是正常的，要保持平常心。如果有頭痛、低燒、手臂疼痛等情況，一般在家好好休息、對症處理即可自行緩解，如果出現程度加深或持續未癒的情況，則要及時就醫。