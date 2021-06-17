新冠疫苗｜全國累計已接種9.4億劑次　 多地叫停第一針保障第二針

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-17 17:24

廣東省廣州市近期出現新冠肺炎疫情反彈，市疾控中心副主任張周斌在周三（16日）的新聞發布會上透露，按照全省統一部署，自6月13日至30日，廣州市主要針對於已經接種過第一劑次的人群開展第二劑次接種工作，6月30日之前暫時不開展第一劑次的接種。 官方傳媒《健康時報》報道，事實上自6月份以來，遼寧、山西、江西、湖北、陝西等地均紛紛發布類似消息。

以山西省為例，侯馬市衛生健康和體育局以及多個新冠疫苗接種點工作人員均有受訪表明，當地現階段無法接種第一針新冠疫苗，只受理接種第二針，「這是全山西省的行動。」侯馬市新冠肺炎疫情防控指揮部此前在6月2日發布的公告亦稱，根據上級疫情防控辦工作安排，自6月3日起，將主要針對已經接種過第一劑次的對像人群集中開展第二劑次的接種，7月以後會繼續全面推進第一劑次和第二劑次的接種工作。

自6月份以來，遼寧、山西、江西、湖北、陝西等地均宣布暫時不開展第一劑次新冠疫苗的接種，全力保障第二針。（中新社）

在遼寧，自6月10日開始，除非特殊原因，當地暫停第一針接種，全力保障第二針。河北省廊坊市的疾病預防控制中心亦稱，6月30日前將以接種第二針為主。

對於要優先保證接種第二針的原因，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾認為是受到整體供應、各地接種能力不均衡等因素影響，「公眾一定要完成全程接種，不能半途而廢，該打兩針打一針的話，是達不到疫苗設定的最佳保護效果。」

李侗曾又指，第一針激發免疫系統產生記憶細胞，第二針誘導更強的抗病毒免疫記憶反應，使疫苗防護性達到96%以上，「這也是國家衛健部門提出，6月10日後優先保證第二針的原因。」李侗曾表示，國家一直在強調建設疫苗防護屏障，實現全民「免疫長城」。要想完成任務，首先就要從完全接種疫苗開始。

據國家衛健委最新公布消息，截至2021年6月16日，全國累計報告接種新冠疫苗已達9.4億劑次。