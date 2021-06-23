075型兩棲攻擊艦海南艦首公開　車輛庫「登陸兵」標語引台海聯想

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-23 15:55

官方傳媒央視近日首次公開首艘075型兩棲攻擊艦海南艦的內部情況，其中可見到車庫內寫有標語「登陸兵的勝利就是我們的勝利」，引起對台海局勢聯想。

央視公開海南艦內部構造及艦上軍人的日常訓練情況。報道介紹，海南艦大約有15層樓高，艦搭載有兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等裝備。其中在艦船內部的直升機庫相當寬敞，同時直升機可通過升降機調運至甲板。此外，車輛庫的畫面中可見到有標語「登陸兵的勝利就是我們的勝利」。

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外界上述標語有不少關於台海局勢的聯想，軍事專家宋忠平在受訪時就稱，075型兩棲攻擊艦與071級兩棲船塢登陸艦已搭配形成兩棲打擊群，形成強大的兩棲打擊能力，可在島嶼作戰及兩棲投送中發揮重大作用。

分析認為，指，大陸對台動武最困難之處是跨海登陸，登陸是最重要，空降的機動性只是戰術需要，故必須兩者結合才能形成立體優勢。075型兩棲攻擊艦可搭載30架直升機，同時間起飛6架直升機，加上有搭載水陸兩棲坦克及運兵車，服役後令大陸對攻台方式發生極大改變，甚至可能是改變戰爭結果的關鍵武器。

海南艦女班長吳桐。（影片截圖）

值得一是，海南艦女班長吳桐因姓名讀法與「武統」發音相似，同樣引來不少內地網民熱議是「瘋狂暗示」，「『吳桐』都出鏡了，不言而喻啊。」