兩岸三地關係倒退「十年」　台灣駐港澳辦事處時日倒數中？

撰文： 鄭海森 最後更新日期： 2021-06-19 19:00

在香港宣佈停止運作駐台辦一個月後，澳門也跟進。做為曾是兩岸私下互動的特殊第三地，港澳台關係在兩岸持續惡化的當下，恐將倒退10年、回到雙方沒有公開官方駐點機構的時代。港台經濟文化合作協進會主席李大壯接受採訪時就表示，估計台港關係只會越來越差，看不到任何理由會有所改變。

澳門政府宣佈6月19日起暫停運作在台灣的澳門經濟文化辦事處，並稱原因是駐台人員簽證被台方「卡關」。（澳門經濟文化辦事處網站截圖）

從5月18日香港撤點，到澳門宣佈6月19日撤點，時間恰好一個月。而且港府與澳府的聲明有太多雷同之處，不僅強調2011年換文互設辦事處是基於「九二共識」，更指責蔡英文政府卡駐派人員簽證。

同時，港澳政府都在聲明最後指出，將根據基本法、一個中國原則，以及中央政府處理香港（澳門）涉台問題的基本原則和政策來處理港台（澳台）關係相關事宜。可見在港版國安法通過後，港澳的對台立場已唯北京馬首是瞻，台灣與香港、澳門的關係好壞，也將越受兩岸關係變化影響。

回顧港澳與台灣的關係，在兩岸官方不往來的時代，香港曾是兩岸私下互動、密使穿梭的第三地，後來擔任兩岸互動升温基石的「九二共識」，就是在1992年香港會談後出現。馬英九時期，時任陸委會主委王郁琦還曾訪問澳門，與時任澳門特首崔世安以官銜互稱，創下先例。

2011年，在馬英九執政的第4年，港澳與台灣換文互設辦事處，港澳在台北設立辦事處，主要負責交流與急難救助；台灣駐港辦由商業性質的「中華旅行社」改為「台北經濟文化辦事處」，駐澳門辦事處原稱「台北經濟文化中心」也一併改名。

然而，2021年底，台灣官方派駐香港人員簽證將到期，而駐派澳門人員簽證則稍久一點，但最多也只到2022年底。港澳接連停運駐台辦，恍如台灣駐港澳辦事處的倒數計時。如無意外，以蔡英文2024年任期才屆滿來看，台灣的反中立場恐難有「髮夾彎」，港澳駐台辦看來得要「暫時」停止運作「非常久」。

2010年台港各自成立「白手套」民間機構，台灣成立「台港經濟文化合作策進會」，香港則是「港台經濟文化合作協進會」，每年舉行會議，是台港非官方互動平台，但機制近年也停止。圖為「港台經濟文化合作協進會」主席李大壯。（Facebook@李大壯）

「港台經濟文化合作協進會」的主席李大壯此前就表示，當局認為現在與成立辦事處初衷比較，雙方分歧愈來愈大。當局會做出撤點決定，其實不感奇怪。

至於台灣駐港辦是否可能退回2011年前「中華旅行社」的商業性質？台港關係是否持續下探，李大壯接受多維新聞訪問時表示，「估計台港關係只會越來越差，看不到任何理由會有所改變」。

此外，此前台灣孫文學校總校長張亞中在代替大陸人士捐贈1,000萬劑新冠疫苗沒有得到蔡英文政府具體回應後，曾表示正積極協調大陸官方與香港政府，希望在上海、廈門或香港機場設置「台人接種專區」，台人不需入境隔離，打完就原機返台。

但大陸國台辦日前表態拒絕，稱上述建議有防疫破口風險，還是要按照大陸防疫政策，入境檢測隔離完再打疫苗。至於香港有沒有可能有不一樣的做法，李大壯則説，「香港一樣」。再次驗證港澳對台政策立場已難有自己的彈性。

坦言之，蔡英文政府或許早已做好心理準備，駐港澳辦事處可能將無人派駐，甚至辦事處的名稱改回「中華旅行社」。