習近平與神舟十二號航天員「天地通話」：在北京等候你們凱旋

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-06-23 11:17

國家主席習近平周三（23日）上午到北京航天飛行控制中心，於9時30分左右同神舟十二號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波「天地通話」。 ​​​ 三名航天員上周四（17日）乘坐神舟十二號載人飛船，到達已在太空軌道上的中國太空站天和核心艙，順利展開約3個月的進駐。

據央視報道，習近平對3名航天員表示問候，並稱「你們是進駐天和核心艙的首批航天員，將在太空駐留三個月的時間，你們在太空的生活情況牽動全國人民的心。」

習近平詢問了航天員身體狀況及吃住情況，航天員回應稱已適應環境，狀態良好，對完成後續任務充滿信心。他還表示，建設太空站是人類歷史的里程碑，希望航天員工作順利，完成後續任務，他會在北京等候3人凱旋。

飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長。航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，航天員湯洪波是首次飛行。神舟十二號載人飛船送3名航天員上中國太空站天和核心艙。

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聶海勝1964年9月出生，2014年6月任中國人民解放軍航天員大隊大隊長，現為航天員大隊特級航天員，專業技術少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團司令部領航主任，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2005年10月，執行神舟六號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2013年6月，執行神舟十號飛行任務，擔任指令長，同年7月被授予「二級航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組，擔任指令長。

劉伯明1966年9月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團中隊長，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2008年9月，執行神舟七號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組。

湯洪波1975年10月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團大隊長，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批航天員。2019年12月，入選神舟十二號飛行任務乘組。