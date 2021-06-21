神舟十二號｜火箭女總設計師年僅43歲　名為「容易」人生實不容易

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-06-21 21:00

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭準時點火發射。三名中國航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波進入太空。 神舟十二號飛船背後故事也引發外界關注。長征二號F火箭總設計師，也是唯一女設計師的容易引發外界關注。

6月21日報道， 容易要完成這次「大考」，確保宇航員安全，並不容易。而這個僅43歲的總設計師，一路走來也並不容易。內媒極目新聞報道稱，容易的父親告訴記者：「女兒屬馬，當年在給女兒取名字的時候，希望『小馬兒吃草容易一些』，也希望將來女兒遇事能夠順遂。」當時取名叫「容藝」，後來才改名為「容易」。

容易在1978年出生於湖北恩施一座大山裏。報道稱，恩施州在湖北全省是經濟比較靠後的地級州市，地形多為山區，信息相對閉塞，上學條件比較艱苦。也正因為如此，她格外珍惜上學的機會。

因數學成績比較好，她小時候的理想就是做一名數學教師。在一次國防科技大學招生宣講上，她接觸到了「航天」，覺得特別酷，於是心裏就萌生了以後做航天的念頭。容易高考成績優異，她毅然選擇了中國最難考的學校——國防科技大學。國防科技大學坐落在湖南，被譽為「軍中清華」，全國錄取率超低。

1997歲，容易進入國防科技大學航天技術系學習。2001年，因為成績優異，容易被直接免試推薦到清華大學進行碩博連讀。2006年博士畢業後，她又選擇從事博士後研究。2008年初，容易在中國運載火箭技術研究院博士後流動站出站。

火箭是一項複雜工程，通常是男性佔主導地位，很少有女性能在這一領域出類拔萃。2009年，剛為人母半年的容易挑起了長二F火箭故檢系統和逃逸系統總體設計重任。這兩個系統被稱作是航天員生命安全的「保險繩」，是載人火箭特有的系統。它的數據正確與否，直接影響到航天員的安全。

2012年6年6日，神舟九號發射。最終神舟九號任務完成，容易因表現出色被任命為火箭總體主任設計師。2013年4月，容易來到酒泉執行發射任務。在執行任務的40天中，白天她在火箭各個分系統的工作間奔走，協調技術流程，晚上加班到凌晨，了解技術狀態。6月11日，神舟十號成功發射。她後來又參加了神舟十一號的發射任務、載人航天工程交會對接任務和空間實驗室任務，還三次任火箭系統逃逸安控負責人、三次任發射現場火箭指揮。