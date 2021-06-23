中國太空站｜央視播出航天員用膳畫面　「宿舍」置微波爐加熱餐點

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-23 17:50

6月23日，中國官方公佈3名航天員在太空站內用餐畫面，引發關注。同時，他們在「宿舍」裏的諸多生活畫面引網友熱議。

官方央視6月23日視頻畫面顯示，航天員聶海勝和劉伯明一起將每人份的早餐餐包固定在桌面上，3名航天員聚在一起吃早餐。

在最新畫面中，航天員湯洪波還「紮着馬步」，一邊吃着蘋果，一邊還在認真地工作，吃完後將果核放入袋中，待任務結束後這些廢棄物將在大氣層中焚燒銷毀。

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據官方介紹，此次神舟十二號任務，給航天員們配備了120餘種航天食品，食譜按照航天員喜好定製，葷素搭配、營養均衡。航天員們不僅能吃到各種菜品，還能喝到各種茶、果汁和湯。

此前官方央視就曾報道稱，3名航天員在太空食用的餐點包括多款菜式，以6月21日為例，早餐有藜麥桂花粥、椰蓉麪包、滷鵪鶉蛋、醬蘿蔔等；午餐有什錦炒飯、紅燴豬扒、尖椒土豆、菘菜牛肉湯以及太空香粽；晚餐則有香菇肉沫、奶香雞米、醬香油麥菜、辣味金槍魚以及米飯。

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據介紹，上述菜餚包括醬香油麥菜、菘菜牛肉湯、桃汁等都屬於「覆水食品」，即加水復原後食用的食品，太空人亦可以利用太空站內的微波爐加熱食物。

中國航天員在太空站的宿舍畫面亦曝光，這次任務中，航天員在中國太空站是「躺着睡覺」的。每人都有獨立的睡眠空間，睡板下有儲物空間，床頭還有工作台，可以放平板電腦、筆記本等。

另外，神舟十二號航天員都配備有手機和平板電腦，使用手機航天員可以正常接打電話、網絡視頻，數據傳輸速率與地面幾乎沒有區別。除了和地面工作人員溝通工作，閒暇時間也可以喝家人互相問好。

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有中國網友在看到上述畫面時稱，「感覺這個太空艙好寬敞，好氣派，在這裏用餐真是太像樣了。」還有網友注意到航天員配備的電動螺絲刀，稱「想不到電動螺絲刀上天了！還是在神舟十二號上亮相」。亦有網友稱「太神奇了！手提電腦都可以懸空着用的」。

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衞星發射中心點火發射；15時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接；18時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌着中國人首次進入自己的太空站。

神舟十二號任務航天員水下訓練影像公開（點擊大圖瀏覽）：

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中國太空站預計在2022年前後建成。2021年5月，中國太空站天和核心艙完成在軌測試驗證。5月29日晚，中國在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟二號貨運飛船。這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。