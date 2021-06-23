中國太空站｜航天員忙碌開箱「佈置新家」　可愛牛年吉祥物終亮相

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-23 17:57

中國航天員進入太空站天和核心艙後，一舉一動被實時直播。官媒最新報道稱，三名航天員除吃飯休息外，更多時間在「拆快遞」和「佈置新家」，並公佈航天員太空生活畫面，其中不乏一些有趣畫面被網友捕捉到。

官方央視新聞6月23日報道指，從6月17日下午中國航天員進駐中國太空站起，至23日是第7天，「就像剛剛搬進新房子裏一樣」，這幾日，三名航天員除休息吃飯外，一直都在忙着搬東西、拆包裹、安裝調試設備。

據央視稍早前披露的航天員太空生活畫面顯示，核心艙內充斥不少貨物，被打包得整整齊齊，固定在艙內的上下左右。航天員漂浮在空中，不斷拆解貨物並找到相應位置存放安裝。

據報道，太空「快遞」包含有食品冷藏箱、太空跑台附件包、殘渣收集器、娛樂用品包等。此前5月底，天舟二號貨運飛船給天和核心艙送去第一次太空補給，共160多件「快遞」，總重近7噸。「航天員女教頭」黃偉芬曾透露，這些包裹被固定得很好，捆得也非常紮實，「拆包很費勁。」

天和核心艙內有趣一幕逗樂網友：

視頻引發網友直呼「像極了我搬家拆快遞的樣子」，不少網友請求「直播開箱」。

央視披露的航天員太空生活畫面中，不乏一些有趣畫面被網友捕捉到。其中，艙內一個牛娃娃布偶掛飾就逗樂一眾網友。畫面中，三名航天員在認真工作，旁邊的牛娃娃布偶搶鏡，憨態可掬。據報道，布偶是航天員劉伯明帶上太空的，劉伯明此前提到布偶，稱寓意是牛年牛氣沖天。

天和艙拍攝到的宇宙外景，畫面震撼：

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此外，有細心地網友發現，一些打包的貨物上標註有「太空自行車」字眼，引網友直呼「有趣」。航天專家龐之浩表示，這是為航天員準備的健身器材，在失重情況下，航天員必須鍛鍊以防止肌肉萎縮。而跑步機不能直接跑，人會飄起來，航天員鍛鍊需要先把自己固定住。

北京航天飛行控制中心太空站任務總師孫軍介紹，航天員進入太空站後，首先要做的是和基本生活有關的一些工作。包括安裝水箱以解決用水吃水、整理睡眠區、安裝無線Wi-Fi設備等。據報道，安裝WiFi後，航天員可與地面人員、家人溝通，還能進行視頻通話。

按計劃，航天員在軌執行任務的3個月時間裏，將按照天地同步作息開展工作。地面工作人員上午八點上班，航天員就會在上午八點與他們溝通當天的工作計劃，下午20時左右則會溝通工作完成情況。在太空的日子裏，每周還有一天休息時間。