中國太空站｜習近平與航天員「天地通話」　網速堪比5G時延僅秒級

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-24 18:38

國家主席習近平與中國太空站內三名航天員實現「天地通話」引起關注，外界更是好奇太空站的通訊設備。 官媒《環球時報》6月24日報道指，中國太空站此次實時直播畫面較以往更清晰，天地通話過程中，聲音與畫面毫無卡頓。

在6月23日，國家主席習近平與航天員通話，並詢問他們的工作狀態。3名航天員在天和核心艙中佩戴耳機，在屏幕前與習近平進行實時通話。

習近平與中國太空站航天員「天地通話」現場：

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事實上，2003年楊利偉搭乘神舟五號飛船進入太空時，天地通話有嚴格的時間窗口限制，而且楊利偉看不到來自地面指揮中心的畫面。2016年，在天宮二號與神舟十一號載人飛行任務中，航天員景海鵬、陳冬已實現「天地雙向視像通話」，但畫面質素遠不夠清晰。

報道引述專家介紹，完成此次天地通話，需要太空站、天鏈中繼衞星和地面站共同參與。距地面約4萬公里處，由天鏈一號03星、04星，天鏈二號01星組成的天基測控網就像一個「太空基站」，將核心艙和地面站連接起來，建立起一條太空「天路」。

中國太空站相關設計師透露，通過3顆中繼衞星和核心艙的中繼天線，天地測控覆蓋率可達90%以上。等到太空站三艙形成組合體後，測控覆蓋率接近100%。「因此中國太空站不會出現天地通話中斷的現象」。

航天員「佈置新家」畫面，有趣一幕被捕捉：

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對於航天員具體如何在核心艙與地面實現通訊，設計師介紹稱，在核心艙上，10餘台有線和無線網絡攝像機以及手機、筆記本電腦等移動設備都可作為網絡終端。這些終端將採集到的圖像和語音數據，通過有線或無線WiFi的方式連接至艙內以太網交換機，再通過高速通訊處理器經中繼鏈路傳輸到地面指揮中心。

設計師還透露，在駐留太空站的3個月裏，航天員通過站內通訊網，不僅可以與地面進行語音視像通訊、收發電子郵件，還可以收看電視節目，並與家人進行私密通話，「地面工作人員都聽不到。」他更表示，目前通訊鏈路下行速率是1.2G，「與地面5G通訊速率相當」。中繼衞星地面站實時接收太空數據，然後將數據傳到北京飛行控制中心，再根據不同標籤進行自動分發，時延僅為秒級。

有趣是，官方央視新聞發布太空站與地面通話的畫面後，不少網友關心航天員佩戴的耳機型號和功能。據央視公佈，航天員進行「天地通話」時所佩戴的是無線骨傳導耳機，連接手機藍牙，再通過WiFi連接艙內設備。據稱該耳機可以自由連接手機和平板電腦，航天員戴上後能高效與地面人員電話、視像，閒暇時還可以聽音樂。