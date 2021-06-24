天問一號登陸火星　中國航天院長：2033年展開載人火星探測任務

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-24 20:00

在太空探索上，中國航天系統最近取得了多個突破，「天問一號」成功登陸火星，太空站也開始有航天員常駐。對於中國未來的深空探測計劃，航天科技高管公佈擬在2033年展開載人火星探測任務。

「天問一號」着陸火星首批科學影像圖公佈，由「祝融號」火星車拍攝的「着巡合影」圖。（新華社）

據《中國航天報》6月23日報道，中國航天科技集團一院院長王小軍在俄羅斯舉行的全球航天探索大會上，提出了未來載人火星探測發展路線及任務架構，明確了載人火星探測任務航天運輸系統的組成、特點、總體方案與設計參數。

王小軍公佈，載人火星探測任務的出發時間為2033年、2035年、2037年、2041年、2043年等。

中國計劃先進行機器人火星探測，屬於技術準備階段，主要任務包括：火星採樣返回、火星基地選址考察、原位資源利用系統建設。

據報道，在載人火星探測「三步走」設想下，完成了機器人火星探測後，中國將展開初級探測，主要任務包括：載人環火、軌道探測、載人火星着陸探測、火星基地建設；之後將進行航班化探測，主要任務包括大規模地火運輸艦隊，大規模開發與應用。

中國天問一號着陸開傘瞬間曝光：

此外，中國還研究將天梯這一新型運輸系統作為空間出發點，能降低火星探測運輸的規模。

據悉，美國國家航空航天局（NASA）也在開發相關技術，以便在2030年代實現在地球和火星之間來回載送太空人的目標。