天問一號｜首批科學影像圖公布　祝融號拍攝火星地貌及中國印跡

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-11 10:39

國家航天局周五（6月11日）舉行天問一號探測器着陸火星首批科學影像圖揭幕儀式，公布由「祝融號」火星車拍攝的着陸點全景、火星地形地貌、「中國印跡」和「着巡合影」等影像圖。

下圖是「中國印跡」圖，是火星車行駛到着陸平台東偏南60°方向約6米處，拍攝的着陸平台影像圖。圖像中看到着陸平台和國旗，表面地貌細節豐富。

「中國印跡」圖。（國家航天局）

下圖是「着巡合影」圖，火星車行駛至着陸平台南向約10米處，釋放安裝在車底部的分離相機，之後火星車退至着陸平台附近。分離相機拍攝了火星車移動過程和火星車與着陸平台的合影。圖像通過無線信號傳送到火星車，再由火星車通過環繞器中繼傳回地面。

「着巡合影」圖。（國家航天局）

下圖是「着陸點全景圖」，是火星車尚未駛離着陸平台時，由火星車桅杆上的導航地形相機，進行360°環拍，經過校正和鑲嵌拼接而成。圖像顯示，着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線，石塊豐度和尺寸與預期一致，表明着陸點自主選擇和懸停避障實施效果良好。

着陸點全景圖。（國家航天局）

下圖是「火星地形地貌圖」，是火星車駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖。圖像顯示，近處表面較平坦，分布有大小不同的石塊，邊緣平滑、顏色較淺、呈半掩埋狀，較遠處有一環形坑，環形坑邊緣分布有顏色較深、棱角分明的石塊，更遠處是幾處沙丘。

火星地形地貌圖。（國家航天局）

天問一號探測器去年7月23日於海南文昌發射，歷經地火轉移、火星捕獲、火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段，工程任務按計劃順利開展，截至今年6月11日，環繞器在中繼軌道運行狀態良好，「祝融號」火星車在火星表面已工作28個火星日。