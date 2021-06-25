台外長吳釗燮稱須對武統做好準備　國台辦：挾洋自重，鼓吹戰爭

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-25 16:00

台灣外交部長吳釗燮在接受美媒採訪時，指大陸對台「軍事恐嚇」持續升級，台灣「須為可能爆發的軍事衝突做好準備」。對此，大陸國台辦回應稱，若頑固堅持「台獨」立場，必將遭致毀滅性失敗。

吳釗燮曾遭大陸國台辦點名痛批。（台灣外交部）

6月25日，大陸國台辦發言人馬曉光回應記者問詢時做出上述表態。

馬曉光表示，當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與「台獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁。大陸採取的多種措施是針對上述挑釁的有力回擊，是為捍衞國家主權和領土完整、維護台海和平穩定、維護中華民族的整體和根本利益、維護兩岸同胞共同利益的正當之舉。

他指出，吳釗燮顛倒黑白，倒果為因，為民進黨當局「獨」挑釁的惡劣行徑辯解：「吳釗燮之流出於頑固『台獨』本性，置中華民族利益和台灣民眾福祉於不顧，甘願充當外國『棋子』，把寶押在外部勢力身上，挾洋自重，鼓吹戰爭，妄圖把廣大台灣同胞的身家性命拉進『台獨』製造的深淵，不僅不會得逞，而且終將難逃歷史的審判。」

馬曉光還正告吳釗燮，若頑固堅持「台獨」立場，膽敢鋌而走險拿兩岸同胞的利益福祉和台海和平穩定作賭注，幻想「以武謀獨」，必將遭致毀滅性失敗。

中美關係緊張背景下，近期美台互動頻繁、兩岸關係持續惡化，台海局勢更加複雜。台灣外交部長吳釗燮6月23日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，大陸武統可能性很大，台灣必須做好準備。

吳釗燮表示，「作為台灣政府決策高層，我們不能冒險，我們必須做好準備。當中國（大陸）政府説他們不會放棄使用武力，且在台灣周遭進行軍事演習時，我們寧可相信這是真的。」

6月24日，東部戰區公開海上火力進攻畫面：

+ 12 + 12 + 12

5月12日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上公開點名，稱對於台灣外交部長吳釗燮這類「台獨」頑固分子，將採取一切必要措施予以嚴懲，終身追責。

值得一提的是，就在近期兩岸關係持續惡化、美台互動加劇之際，解放軍攻台主力東部戰區密集展開海陸空全方位軍事演訓，氣氛劍拔弩張。