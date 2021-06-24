立陶宛擬向台灣捐贈疫苗並開設代表處　北京：促堅持一個中國原則

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-24 00:01

立陶宛6月22日宣布將向台灣捐贈2萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，並擬在當地開設代表處，對此中國外交部發言人趙立堅在6月23日舉行的例行記者會上予以回應。

趙立堅表示，大陸對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情始終感同身受，一直明確表示願盡最大努力幫助他們儘快渡過難關，奉勸台灣當局把心思放在科學防疫上，消除人為的政治障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康、利益福祉切實得到保障，而不是為一己私利持續在抗疫合作上大搞政治操弄，他稱這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神。

關於立陶宛計劃在台灣開設代表處一事，趙立堅指出，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂的代表處，中方敦促立陶宛方面堅持一個中國原則，恪守建交承諾，同時正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的圖謀都不會得逞。

立陶宛政府2021年5月宣布退出中國與中歐及東歐國家的「17+1機制」，並且計劃在台灣開設經貿辦事處，原因是立陶宛方面認為該機制包含部分歐盟成員國，因此讓中國得以藉此分裂歐盟。

按照立陶宛政府的説法，向台灣捐贈的兩萬劑阿斯利康疫苗預計將在9月送達。