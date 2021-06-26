東京奧運｜中國隊領獎裝備「冠軍龍服」亮相　由葉錦添設計

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-26 10:31

日本東京奧運將在7月23日開幕，中國體育代表團領獎裝備「冠軍龍服」本周五（６月25日）在北京發布，該服裝由中國體育用品品牌安踏打造，奧斯卡金像獎最佳美術指導得主葉錦添設計。

中國體育代表團領獎裝備「冠軍龍服」正式亮相。（主辦方供圖）

安踏集團執行董事吳永華表示，安踏此次打造的「冠軍龍服」將中國傳統文化底蘊、美感和高科技融於一身，傾注了14億國人對中國運動員的祝福。據悉，這次領獎服的設計創新性地加入小立領和一字扣等中式元素，與運動版型完美結合。

葉錦添表示，「這可能是史上耗時最長的龍服。以前給明星演員做設計，這次給運動員做，要體現運動員的美感，是不同的，所以我們研究了很多人體的線條；這件服裝裏高科技的東西、科技元素很多，用多種不同功能的材料拼接融合而成。

在領獎鞋的設計上，設計團隊參考了漢代出土織錦文物「五星出東方利中國」，並在鞋面的飛織花紋中採用了織錦中雲紋、瑞獸、日月等圖案，寓意運動員能在奧運賽場上創造佳績。

除了東京奧運會中國體育代表團領獎服，安踏此次還發布了運動員比賽裝備和生活裝備。據介紹，舉重比賽的噸位鞋採用超耐磨纖維，是普通材料的2.5倍，能承受超1噸的重量；舉重比賽服獨有的腰部支撐系統，能夠提高腰部支撐性，防止大重量導致的肌肉損傷。

摔跤比賽服則通過面料的防抓科技，極大降低被對手抓握的機會。體操及蹦床比賽服則通過3D立體剪裁，實現全方位貼合人體，避免高強度空中動作受風阻影響。