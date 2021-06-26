南方地區將迎入汛最強降雨　影響浙閩皖等多地局部超過400毫米

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-26 10:33

中央氣象台預報，未來一星期（6月26日至7月1日），中國南方地區將出現入汛以來最強降雨過程，浙江、福建、安徽、湖北、江西、湖南、廣西、四川、重慶、貴州、雲南等超過10個省市區將出現大範圍強降雨，部分地區累計雨量將達到100至300毫米，局部地區超過400毫米。

中央氣象台指出，此輪降雨具有雨區覆蓋面積廣、降雨持續時間長、累計雨量大、局地雨勢強等特點。氣象專家提醒，要防範強降雨和持續降雨可能引發的中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉積澇，尤其山區需加強災害隱患點的巡查排險，提前轉移危險地段群眾。同時要注意防範雷電、雷暴大風等對流性天氣，其中華北東部和東北地區中南部需防範雷電、雷暴大風和冰雹等強對流天氣危害，遼寧西部注意防範山洪和地質災害。

另一方面，水利部舉行會商會議，指出此輪強降雨過程，涉及長江、淮河、珠江和太湖等多個流域，雨區內中小河流可能發生較大洪水，須做好防範工作。會議強調，雨區要加強監測預報預警，做好河流堤防巡查防守，做好強降雨防範。重點關注中小河流洪水、山洪災害、小型水庫等防御，及時發布預警，提前轉移受威脅人員；加強控制性水庫、涵閘、分洪河道等聯合調度；嚴格規範大中型水庫調度運用，確保防汛安全。