江西水電站因暴雨潰壩致2死　官方：公職人員受黨紀政紀處分

江西贛州寧都縣的長羅水電站，今年6月5日因連日暴雨發生潰壩，位於下游的龍歸山等5個村小組有不同程度受淹，造成2人死亡，農田、房屋、道路、水利設施等均受損。 寧都縣政府周二（1日）公布《肖田鄉『6·5』長羅水電站潰壩事故初步處理結果》稱，6名電站管理人員移交司法機關調查處理，長羅水電站依法承擔相關民事賠償責任，水利主管部門依法給予其行政處罰，一批公職人員受到黨紀政紀處分。

寧都縣政府表示，長羅水電站潰壩事故的發生是因連續強降雨、工程質量差和運行管理差而導致的責任事故。水電站業主、施工單位、5個責任人等均負有不同程度的責任。其中，水電站業主未執行水利工程建設的相關規定，工程施工質量差，工程運行管理不到位，未嚴格開展汛期安全隱患自查自糾工作，隱患排查治理走過場、流於形式，隱患整治不力，對潰壩事故負主要責任。

事故發生後，寧都縣立即成立善後工作組，妥善處理善後工作，包括迅速開展全縣小水電（水庫）安全隱患大排查大整治，排查並整改隱患137條；成立事故調查組，嚴格按照「四不放過」原則調查處理。

據此前報道，長羅水電站因暴雨影響突發潰壩險情，下游2名村民失聯。當地藍天救援隊派出55名救援隊員參加搜救，並於6月6日先後在河床上尋回2人，但均已遇難。