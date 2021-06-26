Tesla在華召回近30萬輛車升級軟件　涉進口及國產Model 3 Model Y

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-26 12:58

國家市場監督管理總局在周六（26日）發布公告，Tesla宣布在中國召回近30萬輛車，涉及進口Model 3、國產Model 3及國產Model Y共三款電動車，原因是涉事車輛的主動巡航控制系統（ACC，又被稱為主動式車距調節巡航系統）有問題，容易令司機在意外下啟動。 不過，公告指Tesla會通過汽車遠程升級技術（OTA）為召回車輛免費升級主動巡航控制軟件，用戶無需到店。

據公告，召回範圍是特斯拉汽車（北京）有限公司，在2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3，共計35665輛；特斯拉（上海）有限公司在2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3，共計211256輛；特斯拉（上海）有限公司在2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y，共計38599輛。

公告指出，涉事車輛由於ACC有問題，易造成司機在多種情況下意外啟動ACC，包括當車輛處於D擋，司機再次撥動右側控制杆試圖切換擋位時；車輛急轉彎，司機誤觸碰並撥動右側控制杆時等。

ACC被意外啟動後後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，使車輛速度突然增加，影響司機的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。