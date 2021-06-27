世界人工智能大會舉行在即　今年有甚麼新產品參展？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-27 12:45

2021世界人工智能大會將於7月8日至10日於上海召開。內媒《澎湃新聞》隨市經信委帶隊的採訪團走訪當地兩家人工智能晶片企業，率先參觀將在大會上展出的部分產品。

報道指，上海鯤鵬生態創新中心研發的道路健康智能監測系統3.0將在2021世界人工智能大會上首次亮相。此3.0版本採用了全棧國產化技術，國產晟騰AI晶片完全替代此前使用的輝達（Nvidia）AI晶片，算力和性能都有增強。

報道指，道路健康智能監測系統已在上海落地兩年，目前管養路段超過5000公里，採集病害圖片超過9萬張。上海外環高速路、上海部分快速路和高架、浙江紹杭甬高速、上海松江、青浦、奉賢等區域的普通公路都已使用這一系統進行道路健康智能監測。實際運行情況顯示，這個系統可以將現有道路管養巡檢的效率提升3倍、人力成本降低50%、病害識別準確率提升30%。

此外，現場展出的有國產晶片賦能的創新產品還有如大規模荒漠恢復治理機器人集群「東方青帝」，其利用衛星定位、物聯網、人工智能和雲服務技術，進行全智能自動化種植。

《澎湃新聞》又採訪了國產GPU（顯示卡）研發公司「壁仞科技」的聯合創始人張凌嵐。壁仞科技創立於2019年，是一家專注高端通用算力晶片的晶片設計公司。報道指，壁仞科技首款7nm GPU晶片預計今年三季度流片（試生產），為完全國產原創晶片架構，計劃明年正式發布。該晶片採用7nm FinFET工藝，面積大於1000mm²，採用HBM2E、Chiplet等最新技術。

張凌嵐表示，「我們想開發一款具有原創芯片架構、配套完善的軟件平台，採用全新的芯片設計、製造、封裝技術的GPU」。