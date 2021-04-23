晶片荒｜台積電擬擴產南京工廠　28奈米產能將翻倍達每月4萬片

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-04-23 11:38

台積電在周四（22日）召開臨時董事會，核准28.87億美元的預算擴充，預料將位於江蘇南京工廠擴充2萬片28奈米晶片的月產量。項目完成後，南京工廠的月產量可達每月4萬片，比原先擴充一倍。

台積電表示，此項目是為因應結構性需求的增加，應對始因車用晶片短缺而進一步擴大的全球晶片供不應求，因此核准該項目以增加成熟製程的供應量。該項目的產能建制預計於2022年下半年逐步開出，2023年中完成建置。台積電也強調此次南京工廠的擴產，是當前應對成熟製程晶片荒最快速的方式，並且也更貼近大陸客户的需求。

此外，台積電澄清擴充與台灣緊張的水情並無關係。據悉，此項目應是直接在南京廠新建產能，而並非將台灣原有產線移至該廠。

台積電預計將於2023年將位於南京的晶圓十六廠擴增產能至每月4萬片。（台積電官網）

對此，台灣經濟部長王美花表達了不介入的態度。她表示，台積電在大陸的投資，始自於2016年2月，南京廠的製程屬於舊世代技術，符合政府的相關法律規定，也表示此項目為公司自身的策略規劃，宜由公司親自説明。

經濟部當天晚間發布的聲明亦表示，經過查證，台積電長期以台灣為中心進行深度布局，在台灣投資的都是最先進製程。台積電無論營運總部、研發中心、人才招募，或是先進製程的首量產及周邊供應鏈的扶持，均以台灣為核心。目前台積電整體產能分佈，在台灣佔比約九成，例如台積電在南科的3奈米廠去（2020）年才舉行上樑典禮。

經濟部並指，經濟部對台灣產業用電需求都預先掌握，包含台積電先進製程設廠等主要用電等都在規劃內，也會提前準備水電等基礎設施，提供良好投資環境。台灣經濟部強調，與台積電之間擁有暢通的溝通管道，也展現高度合作，致力讓台灣半導體產業維持領先地位。

（綜合報道）