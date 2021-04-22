清華大學成立集成電路學院　望破解當前晶片「卡脖子」難題

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-22 17:59

中國近年加速推進晶片自主研發，希望破解當前有關領域被「卡脖子」的難題。周四（22日），北京清華大學舉行集成電路學院成立儀式，由清華教授吳華強任首任院長。校長邱勇表示，該學院將聚焦集成電路學科前沿，開展高水平的科學研究和高層次人材培養，建設國際一流的集成電路科學與工程一級學科。

學院計劃設置集成納電子科學、集成電路設計與設計自動化和集成電路製造工程3個二級學科。（澎湃新聞）

中國集成電路人材嚴重短缺，尤其缺少領軍人材、複合型創新人材，已經成為制約集成電路產業發展的最大軟肋。據了解，由原清華微電子與納電子學係與電子工程系共建的清華集成電路學院，計劃設置集成納電子科學、集成電路設計與設計自動化和集成電路製造工程3個二級學科，擬重點發展納電子科學、集成電路設計方法學及EDA、集成電路設計與應用、集成電路器件與製造工藝、封裝與系統集成、MEMS 與微系統、集成電路專用裝備和集成電路專用材料等學科方向。

據清華黨委書記陳旭介紹，清華集成電路學院為清華實體教學科研研究機構，隸屬清華信息學院，同時撤銷清華微納電子系建制，清華微電子所不再按照實體機構運行。

未來，該院將探索「1+N」聯合機制，實現學科深度交叉融合，讓未來不再被「卡脖子」。同時，該院會與產業鏈各領域的頭部企業進行全方位產教融合，面向產業最先進技術和最迫切需求，開展高層次人材培養和高水平科學研究。

（澎湃新聞）