中共建黨百年｜展示海軍實力　遼寧艦山東艦海南艦同時亮相宣傳片

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-28 21:30

中共建黨百年紀念日臨近，中國解放軍海軍製作遼寧艦、山東艦以及海南艦「同框」列陣海洋畫面，展示海軍實力。

中國海軍官方微博「人民海軍」6月25日報道稱，遼寧艦、山東艦攜「新戰友」海南艦列陣大洋，三艦「同框」共慶中共百年。在畫面中，三大艦船甲板停放的戰機清晰可見，三艦船在海上「同步攤煎餅」。

另據最新消息，繼首艘075兩棲攻擊艦海南艦內部畫面公開後，075二號艦返航照亦被曝光，據悉是為中共建黨100周年做準備。

075海南艦內部畫面首曝光：

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075共建造有3艘，首艦於4月23日命名為海南艦。此前有猜測稱，二號艦快則今年7月1日服役；三號艦，春節前後服役。至於哪個省會被命名，有評論稱，福建艦、河北艦最有可能，分別入列東海艦隊、南海艦隊。

遼寧艦是解放軍海軍第一代及第一艘航空母艦，亦是首艘和唯一一艘001型航空母艦。2012年9月25日，該艦在大連正式交付，命名為「遼寧艦」。

山東艦於2019年12月17日服役，且多次進行出海訓練。2020年12月17日，山東艦奔赴渤海某海域訓練。此次訓練中，殲-15艦載機在山東艦甲板上連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。

山東艦航母內景公開：

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海南艦是中國海軍入列的首艘兩棲攻擊艦，海南艦甲板布局和航空母艦類似，採用緊湊型邊島式布局，最大限度提高甲板作業面積。具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自防禦能力。

此外，中國003型航母建造近期有新進展。據美智庫6月15日曝光003型最新商業衞星圖，航母艦島清晰可見。美智庫指，003型航母艦島將騰出飛行甲板上的重要空間。衞星圖中，可以看到艦島一部分位於船隻附近，6月份的造船廠航拍圖也可看到艦島的存在。

美智庫公佈最新衞星照，中國003型航母建造進度披露：

智庫文章稱，至少自2018年底以來，上海造船廠一直在進行003型建造工作。在過去幾個月中，船體的預製部件已經組裝完畢。2021年5月30日的衞星圖像顯示，駕駛艙現已部分完工。

最新衞星圖還顯示，艦島的飛行甲板和支撐結構的許多組建已放置在附近，並將很快安裝到位。

據稱，003型較中國前兩艘航母遼寧艦、山東艦體量更大，美智庫早期預估其水線尺寸大約長300米，寬40米。隨着飛行甲板的成型，該航母的全長增加到約315米，最寬處的寬度達74米。