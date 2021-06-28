中共建黨百年｜大型文藝演出「因故」罕見調整　演員消失高度保密

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-06-28 16:30

原定明天（6月29日）舉辦的慶祝中共建黨100周年大型文藝演出活動，「因故」提前在6月28日舉行。據《北京日報》報道，為保障演出活動安全、順利進行，北京市公安局發佈交通管制通告，演出活動當天對國家體育場周邊及相關道路分時、分段採取交通管制措施。

部分道路從6月28日6時至演出活動結束，除了持有演出專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。

北京煙花燈光秀演練畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 3 + 3 + 3

據悉，該文藝演出保密程度極高，有參加演出的網友稱，倒時差的日子終於要到頭啦，近三個月的辛苦都在今晚呈現。

另有網友透露，「有個女演員消失了20天，上海電影節評委讓給了dzy（編注：黨中央）。白天手機被沒收，半夜才能拿到手機偷摸上微博的宋佳，在這個情景史詩演出究竟演個啥？」

此前有消息稱，內容上，文藝演出將以大型情景史詩形式呈現，綜合運用多種藝術手段，展現中共百年來帶領「中國人民進行革命、建設、改革」的畫卷。

第24屆上海電影節調整金爵獎主競賽單元評委會名單，周冬雨新任該單元評委，原定參加的宋佳則因工作安排退出。（微博@宋佳工作室）

也有知情網友稱，「這種大型的系統工程其實提前就準備好了，早一天晚一天其實都沒太大影響。主要看老天爺哪天給面兒，選擇個最優時間就行」。

對於交通管制方面，有網友稱，「由於地鐵信號故障，交通直接癱瘓」。也有走在路上的網友稱，「大中午的，燕郊把進京高速給封了，讓走小路，一條小路，堵車60分鐘」。