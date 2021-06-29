中共百年｜共29人獲授勳「七一勳章」　全員皆為基層工作者

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-29 12:29

「七一勳章」頒授儀式於今日（29日）上午在北京人民大會堂舉行，並由中共中央總書記習近平親自頒授。 七一勳章於中共建黨百年之際首次評選頒授，用以表彰一批「為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，共計有29人獲授勳，他們都來自社會各界，且盡來自社會最基層。

習近平帶領獲授勳者進場。（香港01直播截圖）

2017年7月，中共中央批准了「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」制定的《中國共產黨黨內功勳榮譽表彰條例》和《「七一勳章」授予辦法》。根據兩份文件，七一勳章是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」，「是黨內最高榮譽」。

當天獲授勳者共有22人，以下為各人的簡介，排名不分先後：

馬毛姐，一等渡江功臣，在渡江戰役中手臂中彈依然咬牙堅持，6次橫渡長江，運送3批解放軍成功登岸，是聞名全國的「渡江英雄」，一生淡泊名利，默默為黨工作。

王書茂，為國護海的模範，參與多項國家重大涉海工作，在南海維權鬥爭中衝鋒在前，不怕犧牲、寸步不讓，為維護我國領海主權和海洋權益作出傑出貢獻。

王占山，戰功赫赫的百戰老兵，志願軍「二級戰鬥英雄」，在解放戰爭、抗美援朝出國作戰和中越邊境自衛還擊作戰中出生入死、英勇殺敵，一生情繫國防事業，永葆革命軍人本色。

王蘭花，群眾心中的「活雷鋒」，把解決社區居民的操心事煩心事揪心事作為畢生事業，十多年如一日堅持志願服務，是奉獻社會、服務群眾的先鋒楷模。

王蘭花。（香港01直播截圖）

艾愛國，工匠精神的傑出代表，在焊工崗位奉獻50多年，精益求精，追求卓越，勇於自主創新，攻克了數百項技術難關，成為一身絕技的焊接行業「領軍人」。

石光銀，治沙造林事業的模範代表，40多年堅持與荒沙堿灘不屈抗爭，創造治沙與致富相結合的新模式，為徹底改變毛烏素沙漠南緣「沙進人退」惡劣環境作出傑出貢獻。

呂其明，著名作曲家，一生堅持歌頌黨、歌頌祖國、歌頌人民，創作的《紅旗頌》《彈起我心愛的土琵琶》等大量紅色經典作品，深受人民群眾喜愛。

廷．巴特爾，紮根牧區、苦幹實幹的楷模，投身邊疆牧區建設40多年，探索出保護生態、發展經濟、促進增收新路子，使當地牧民生活發生積極變化。

劉貴今，對非外交工作的堅守者、耕耘者，克服困難常駐非洲國家，在傳承中非友誼、深化中非合作中擔當作為、傾情奉獻，為促進中非友好作出傑出貢獻。

買買提江．吾買爾，推動民族團結進步的模範代表，先後擔任村支書30多年，旗幟鮮明反對民族分裂，堅定不移維護社會穩定，面對威脅挺身而出，有力捍衛社會和諧安定。

買買提江．吾買爾。（香港01直播截圖）

李宏塔，共產黨人革命傳統、優良家風的傳承人，始終艱苦樸素、嚴於律己，在每個崗位上都踐行黨的根本宗旨，當好人民「勤務員」，樹立了黨員領導幹部忠誠乾淨擔當的典範。

吳天一，高原醫學事業的開拓者，從事高原醫學研究50多年，提出高原病防治救治國際標准，診療救治藏族群眾上萬名，被稱為「生命的保護神」。

張桂梅，點亮鄉村女孩人生夢想的優秀人民教師，推動創辦了面向貧困山區女孩的免費女子高中，幫助近2000名貧困山區女孩圓了大學夢，拖著病體忘我工作，堅持用紅色基因樹人鑄魂，被孩子們親切地稱為「張媽媽」。

張桂梅。（香港01直播截圖）

林丹，社區工作者的傑出代表，紮根社區40多年，創新社區治理模式，當好黨的「傳聲筒」、群眾的「服務員」，把黨的工作做到群眾心坎上。

卓嘎，愛國守邊精神的傳承者，秉持「家是玉麥，國是中國」的堅定信念，幾十年如一日在雪域高原為守邊固邊忠誠奉獻，踐行了「再苦再累也要守好祖國每一寸土地」的誓言。

周永開，一生忠於黨、赤誠為人民，解放前冒著生命危險從事地下工作，新中國成立後全心全意為百姓造福，離休後帶領群眾護林造林，被親切地稱為「周老革命」。

郭瑞祥，矢志堅守初心的紅軍老戰士，16歲投身革命，歷經抗日戰爭、解放戰爭戰火洗禮，離休後生活簡樸，始終保持老紅軍的政治本色。

黃大發，一心為民、艱苦奮鬥的「當代愚公」、帶領群眾歷經30多年在絕壁上開鑿「生命渠」，用實幹兌現「水過不去、拿命來鋪」的誓言，為當地群眾脫貧致富作出傑出貢獻。

黃寶妹，新中國紡織工人的優秀代表，為實現「全國人民穿好衣」的夢想，在平凡崗位干出了不平凡業績，堅持發光發熱，是退而不休的老勞模。

崔道植，著名刑偵技術專家，參與辦理1200余起重特大案件疑難痕跡檢驗鑑定，無一差錯，在本職崗位上攻堅克難、拼搏奉獻，是新時代公安幹警的楷模。

七一勳章。（新華社）

藍天野，著名戲劇表演藝術家，畢生致力於人民文藝事業，70年來先後出演或導演《茶館》、《家》等數十部經典文藝作品，德藝雙馨，為中國話劇藝術繁榮發展作出傑出貢獻。

魏德友，兵團精神的典型代表，50多年如一日，在環境惡劣的薩爾布拉克草原巡邊護邊，總行程20多萬公里，奉獻全部青春守護邊境安寧，被譽為邊境線上的「活界碑」。

官方公布的名單中共計有29人獲授勳。（微博）

此外，獲授勳者中有3人已經身故，分別是陳紅軍、柴雲振、黃文秀。其中解放軍人陳紅軍是在去年6月中印加勒萬河谷衝突時，為營救被印軍圍攻的團長祁發寶而當亡。陳紅軍事後獲中央軍委追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。另值得一提是，官方公布的名單中共計有29人獲授勳，減去3人已經身故，卻有4人並沒有出席儀式，原因不明。