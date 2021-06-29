新冠疫苗｜內地累計接種突破12億劑次　多地「谷針」抽獎送大禮包

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-29 16:18

國家衛健委通報，截至2021年6月28日，全國累計報告接種新冠疫苗已突破12億劑次，最新數字是120671.4萬劑次。 值得一提是，內地不少地方近期都各出奇謀「谷針」，限時抽獎送大禮、現金。

其中在上海，街道接種站推出抽大禮包活動，指定時間內接種第二劑次新冠疫苗最高可得價值8000元（人民幣．下同）禮品套餐，最「黑仔」也能有「陽光普照獎」，洗護套裝和雨傘二選一。此外，上海迪士尼樂園亦有類似的優惠，三天內在現場接種第二劑次的內地遊客，均可獲得一張贈票。地標之一梅賽德斯-奔馳文化中心，更是直接送出明星演唱會門票、簽名海報等。

深圳同樣有不少地方推出優惠「谷針」，為鼓勵民眾盡早接種第二劑次疫苗，位於福田區香蜜湖街道轄區的東海集團和印力集團印力中心聯合推出「專屬福利大禮包」，抽獎頭獎是「抗疫『先鋒獎』」，得獎者可享有酒店豪華客房一晚，包含雙人早餐及雙人自助餐券。此外，在現場接種疫苗亦有獎品，可獲五穀雜糧一份。

有內地網民大嘆「打早了」、「早知道就跑去上海接種了」的同時，不少人更直言是「開了一個十分不好的頭 」。其中一名內地網民甚至發長文批評此類優惠令人「寒心」，認為雖然是鼓勵最後一批人接種疫苗，卻對最先接種的醫護人員、積極分子等人不公平，「他們比最後這批人更付出、更奉獻、更偉大，卻甚麼也沒有得到」。