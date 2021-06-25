新冠疫苗｜蕭敬騰昨於上海接種第二針疫苗　多位台藝人已在陸打針

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 12:00

據澎湃新聞報道，台灣著名藝人蕭敬騰周四（24日）下午在上海同仁醫院接種第二針新冠疫苗。

接種新冠疫苗後，醫務人員為蕭敬騰貼上留觀標識，上面註明了留觀時間。截至目前，除蕭敬騰外，王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、黃安等多位台灣藝人仍已宣布自己在大陸接種了新冠疫苗。

據早前報道，蕭敬騰的經紀人Summer證實蕭敬騰已於本月2日下午於上海同仁醫院施打第一針國藥疫苗，事後還流出蕭敬騰與一群醫護合照。當時Summer表示：「持有台胞證內地有提供免費施打疫苗福利，蕭敬騰團隊3月中就過來隔離工作施打疫苗，是世界趨勢，保護自己，保護身邊的人，不造成社會負擔。」

根據資料，上海於4月中旬宣布，當地適齡台人可預約接種中國大陸製的新冠疫苗，台人享本地居民同等待遇，可以免費接種。

對於一些台灣民眾希望赴大陸接種疫苗，國台辦發言人馬曉光亦曾在本月11日表示，十分理解台灣民眾為維護自身生命健康安全，迫切希望儘早接種大陸疫苗的心情，陸方願盡最大努力協助。對搭乘民航客運航班來大陸的台灣人，他表示只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。