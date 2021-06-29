片仔癀淘寶炒至上千元　香港門市售價升兩成　每人限購2粒

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-29 18:00

有消炎止痛、保肝降酶等功效的中藥「片仔癀」，近日在內地出現高價、限購、一粒難求等情況，淘寶更炒至上千元，連帶香港的供應亦受影響。 《香港01》記者今日（29日）到位於佐敦的「片仔癀國藥堂」查詢，被告知因原材料短缺，片仔癀庫存嚴重不足，每人限買兩粒；「裕華國貨」門市並無現貨，客人需留名排隊購買。

片仔癀原材料短缺，供貨量緊張。（林芷瑩攝）

來貨緊張，每人限購兩粒

依記者所見，「片仔癀國藥堂」店內貨架上只有展示片仔癀的外包裝，標價為每粒838港元；片仔癀膠囊則仍然有貨，價格為每盒498港元，一盒6粒。店員透露，片仔癀此前的價格曾低至每粒699港元，兩個月前的價格為每粒799港元，近日有漲價情況出現。若以最低價格與現價相比，片仔癀每粒價格最大增幅近2成。

店員表示，目前片仔癀只有少量庫存，每人只可限買兩粒，希望藉此減少炒賣的情況出現，留給真正有需要的客人購買服用，「有啲客每日都會買嘅，有啲客真喺需要用嘅」。

店員透露，門市每日的供貨量非常緊張，「譬如（片仔癀）來貨得10粒，有幾個客嚟買咗就無曬，通常一日都有兩次（來貨）」。他又介紹，片仔癀與片仔癀膠囊大致上無分別，但片仔癀膠囊食用時會更方便、更衛生。

裕華門市缺貨，價格或有調整

「裕華國貨」門市同樣缺貨，貨架上只有片仔癀外包裝，標價為每粒799港元。店員表示，由於供貨緊張，客人若要購買片仔癀，需留下電話等通知，目前未知來貨量及來貨時間，且不排除價格會有調整，「如果你唔留電話，你嚟到未必有貨」。

店員透露，目前已有多人留電話排隊購買，暫時未有限購，「有一個客要100粒，有一個客要40粒」，公司會視乎來貨量再作分配。

據此前報道，片仔癀漲價及限購與原材料「天然麝香」的供需失衡有關。《21世紀經濟報道》報道，早於4月底就有網民透露，片仔癀從5月起限購，客人憑個人身份證號碼和處方，每人每個月限購2粒。

據漳州片仔癀官網介紹，片仔癀是國家一級保護中藥，含有三七、蛇膽、牛黃、麝香等名貴成分，具有保肝降酶、去除肝脂和舒緩肝問題等功效，因功效顯著被譽為「國寶名藥」。