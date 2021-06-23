藥中茅台｜590元一粒「片仔癀」開店10分鐘賣光　淘寶炒到千多元

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-23 17:41

除了茅台，一粒590元（人民幣，下同，約合707港元）的中藥「片仔癀」也成了稀缺品？ 據《21世紀經濟報道》等內地傳媒報道，有消費者近日到片仔癀一間門市，發現現場排隊可憑身份證限購一粒，買兩粒則需要將藥切開以防囤積，店舖營業十分鐘後即搶購一空。而在淘寶網上，片仔癀被炒到最貴1800元一粒（約合2156港元）。

21日早上，片仔癀體驗館北京銀河SOHO門店，距離開門時間9點仍有一刻鐘，門口已有數人排隊。片仔癀店員要求在店外排隊的顧客掃碼填寫身份證、居住地址、手機號碼等資料，並稱一次只能一人進店購買。

見門口隊伍愈來愈長，店員便開始出來「勸退」：「今天都是發兩粒，只賣到第10位左右。」在開門10分鐘後，片仔癀便已售罄。

6月17日，片仔癀公司工作人員應詢表示：「在淘寶的官方旗艦店每天早上9點開始，590元一粒的片仔癀，每人只能買兩粒。」這個限購規定堪比搶茅台。

而除了官方旗艦店，在京東上的一些連鎖藥房，早已沒有官方規定590元一粒的價格了，取而代之的價格基本在900至1800元一粒，相比官方規定的價格最高已經翻了三倍。

淘寶上還有販賣11800元10粒的「香港版」。（淘寶截圖）

官網：能護肝、緩解化療副作用

據漳州片仔癀官網描述，片仔癀是國家一級保護中藥，含有三七、蛇膽、牛黃、麝香等名貴成分，具有保肝降酶、去除肝脂和舒緩肝問題等功效，因功效顯著被譽為「國寶名藥」。

網站又指該藥配合西醫西藥能夠對付頑疾、緩解放化療的副作用，並消除體內外毒素、促進傷口癒合。傳統的片仔癀每粒重達3克，而後來推出的膠囊則是每粒0.3克。

港官網7990元10粒已售空

《香港01》記者翻查片仔癀香港官網，售價7990港幣的10粒裝顯示「已售完」，平均每粒799元港幣，略高於內地售價（約合707元港幣）；片仔癀膠囊6粒裝則要479元港幣，同樣缺貨，香港屈臣氏網站亦顯示缺貨中。

片仔癀香港官網還出售「片仔癀美白去斑珍珠膏」、「片仔癀牙火清牙膏」和「片仔癀跌打精」等產品，皆宣稱加入「片仔癀」成份，目前都仍然有貨。

漲價因「天然麝香供需失衡」

據報道，片仔癀「漲價+限購」的背後，是原材料天然麝香供需的失衡。原因是受疫情影響，天然藥材需求旺盛，天然麝香價格已從每千克30萬元漲到40萬元。

為了緩解片仔癀「一藥難求」的局面，在6月9日召開的公司年度股東大會上，公司相關高管解釋，「無論如何片仔癀的供應量都有一定瓶頸，現在需求端特別旺盛。」為了解決，公司方面除了推出限購，最近還加大了片仔癀膠囊的供應力度。