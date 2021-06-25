中藥片仔癀現高價、一粒難求情況　漳州政府：炒作問題無關價格

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-25 15:10

有清熱解毒、涼血化瘀、消腫止痛等功效的中藥「片仔癀」，近日出現高價、限購、一粒難求等情況，引發廣泛關注。 周五（25日），漳州片仔癀藥業股份有限公司回應稱，公司目前生產經營均屬於正常狀態，將採取措施針對近期市場情況，維護市場秩序。 漳州市市場監管局亦回應此事稱，「這種情況本身不是價格問題，而是炒作問題，與價格無關。」

漳州片仔癀藥業股份有限公司。（澎湃新聞）

據早前報道，北京一間片仔癀門店出現市民排隊購買的現象，且在登記身份證、居住地址、手機號碼等資料後，僅可購買一粒。無獨有偶，上海有藥房的工作人員表示，片仔癀缺貨已經有逾半年的時間，缺貨之前藥房還做過促銷活動，每粒價格在600多元（人民幣，下同）左右，而現在藥房總部亦是缺貨的狀況，民眾可於藥房登記預訂，但不保證有貨。

此外，在網購平台上，一粒片仔癀被炒至最貴1800元，價格遠高出官方規定價格590元的3倍有餘。有網民反映，「父母糖尿病引發肝功能異常，每月定期買片仔癀吃，但是近期到體驗館限購買2粒，4月預訂了10粒，到現在都沒貨。」

北京一間片仔癀門店出現市民排隊購買的現象。（21世紀經濟報道）

對於近期出現的市場情況，漳州片仔癀藥業股份有限公司回應表示，公司將採取三方面措施，包括穩定供應量，公司做好產品生產和供應，加大對自營渠道和主流連鎖藥店渠道的供應量，努力緩解市場供需矛盾；拓展銷售渠道，已開啟天貓旗艦藥房片仔癀的線上銷售，加速佈局京東旗艦店；增加與片仔癀錠劑同質同效的片仔癀膠囊劑型供應，以滿足消費者多元化需求。

據了解，片仔癀成立於1999年，旗下最著名的產品是與企業同名的片仔癀系列產品，其中片仔癀錠劑是其經典產品，自2003年6月以來，每粒片仔癀的價格已由125元漲至590元，翻了兩番多。

淘寶上還有販賣11800元10粒的「香港版」。（淘寶截圖）

有片仔癀公司的工作人員介紹指，片仔癀價格快速上漲可能與產品名氣增長有關。其線上店鋪都是按照零售價售賣，公司會對經銷商進行監管。「線下藥店是私人開設的，監管有一定局限性，但正在努力。」

另據片仔癀公司網站資料顯示，其功能主治為「清熱解毒，涼血化瘀，消腫止痛。用於熱毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，癰疽疔瘡，無名腫毒，跌打損傷及各種炎症。」