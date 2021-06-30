中國獲世衛認證無瘧疾國家　1940年代每年報告3000萬宗減少至0宗

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-30 10:37

世界衛生組織在周三（30日）發布新聞稿，指中國正式獲得世衛給予的無瘧疾認證，中國瘧疾感染病例數目由1940年代的每年報告3000萬宗減少至0宗。 新聞稿指出，中國是世衛西太平洋區域30多年來第一個獲得無瘧疾認證的國家，該區域已取得同一認證的國家還有澳洲（1981年）、新加坡（1982年）和汶萊（1987年）。

世衛總幹事譚德塞在新聞稿中向中國表示祝賀，讚揚中國的成功來之不易，主要得益於中國數十年的持續精准防控。世衛西太平洋區域辦事處區域主任葛西健博士亦稱，中國為實現這無瘧疾所做的不懈努力表明，堅定的政治承諾和加強國家衛生系統，是可以消除這曾經是主要公共衛生問題的疾病，「中國的成就使我們朝著無瘧疾的西太平洋區域的願景又邁進了一步」。

新聞稿有提到中國的成功關鍵，包括有中國為居民免費提供一攬子基本公共衛生服務，所有人都可以獲得負擔得起的瘧疾診斷和治療服務，無論其法律或經濟地位如何。新聞稿指出，中國有效的多部門合作也是成功的關係，例如在2010年，中國的13個部委，衛生、教育、財政、研究和科學、發展、公共安全、軍隊、警察、商業、工業、信息技術、媒體和旅游部門，聯手在全國範圍內消除瘧疾。

此外，中國通過嚴格遵守「1-3-7」戰略的時間表，進一步減少瘧疾病例。「1」是衛生機構報告瘧疾診斷的一天期限。「3」是到第3天結束時，衛生主管部門需要確認病例並確定傳播風險。最後「7」就是在7天內，必須采取適當的措施來防止疾病的進一步傳播。

據介紹，消除瘧疾認證是世衛對一個國家無瘧疾狀態的正式承認。如果一個國家以嚴格、可信的證據證明，至少在過去連續3年內，按蚊引起的本地瘧疾傳播鏈在全國範圍內已被阻斷，世衛就授予該認證。同時，該國還必須展現出防止疾病再次傳播的能力。