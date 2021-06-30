湖北招百名脫貧戶子女培養為法院書記員　條件包括20歲以下及未婚

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-30 10:54

湖北省高級人民法院早前稱，為鞏固拓展脫貧攻堅成果，決定實施定向培養湖北籍脫貧戶子女為法院僱員制書記員工作。 6月24日，將定向培養為法院僱員制書記員的100名湖北籍脫貧戶子女擬錄取名單已獲官方公示。

為配合培養湖北籍脫貧戶子女為法院書記員，武漢警官職業學院於本年5月啟動招生報名工作。此次招生專業為法律文秘專業，面向湖北籍脫貧戶子女招生100人，湖北籍脫貧戶子女中具有高中階段（含職高、中專、技校等同等學歷）學歷人員、年齡不超過20歲、未婚、身體健康、政治審查合格者均可報考。

據湖北省高院官網介紹，錄取的考生與用人法院及學校簽訂定向培養合同。考生錄取後在武漢警官職業學院進行全日制學習，學制為三年，在校學習兩年，第三年由湖北省高院安排到戶籍所在市州基層法院實習一年，最後頒發普通高等教育全日制專科畢業證書。

考生在校期間學雜費、住宿費、助學金等相關培養費用，按照國家和湖北省關於脫貧戶子女學歷教育、職業教育相關優惠政策、補助政策執行。考生在法院實習期間，按照國家有關規定發放實習報酬。

考生畢業後，經考核合格，原則上安排到原戶籍所在地所屬市、州基層法院從事僱員制書記員工作。對考核特別優秀的定向培養對象，可優先安排到高、中級法院從事僱員制書記員工作。此外，該計劃將持續兩年，招錄人數不超過200人。