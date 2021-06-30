首列中國標準地鐵列車下線　關鍵零部件均為自主研發製造

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-30 11:27

中車四方股份公司透露，經過兩年的技術攻關，由中國中車承擔研製的首列中國標準地鐵列車周一（28日）在鄭州下線，標誌中國在地鐵車輛技術領域取得重大創新突破。

據介紹，中國標準地鐵列車擁有完全自主知識產權，「中國標準」覆蓋率達到85%以上。與常規地鐵相比，實現「九化兩提升」。所有關鍵零部件均實現自主研發製造。不同線路、不同車型、不同廠家的車輛、零件可以互換通用，減少備品備件數量，降低運維成本。在基本功能基礎上，標準地鐵推出了170多項選配功能，涵蓋旅客界面、車輛運維、智能化服務等，用戶可根據需求個性化定制。

首列中國標準地鐵列車。（中車四方股份公司供圖）

在中國標準地鐵列車技術平台下，還搭建了四種車型的系列化產品平台，即時速 80 公里 A 型車和 B 型車、時速 120 公里 A 型車和 B 型車。這次下線的地鐵列車將用於「鄭州機場至許昌線」，為採用 GOA4 級全自動駕駛的時速 120 公里 B 型車，由中車青島四方股份公司研製，是在中國標準地鐵列車技術平台下誕生的首個車輛產品。

目前中國標準地鐵列車平台下時速 120 公里 A 型車、時速 80 公里 A 型車和 B 型車的研製也在順利推進中。