內地16省市去年平均工資出爐　深圳全國第一江蘇首破10萬大關

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-30 12:00

國家統計局上月發布數據顯示，2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為97379元（人民幣．下同），私營單位就業人員年平均工資則為57727元。 據中新經緯報道，在目前已公佈數據的16地中，城鎮非私營單位平均工資最高的為深圳，達137310元，其次為江蘇的103621元，是當地首破10萬大關。

2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資較上年增加6878元，名義增長7.6%，增速較2019年回落2.2%；若扣除價格因素，實際增長為5.2%。同期全國城鎮私營單位就業人員年平均工資較上年增加4123元，名義增長7.7%，增速較2019年回落0.4%；若扣除價格因素，實際增長為5.3%。

地區方面，深圳不論在城鎮非私營單位還是城鎮私營單位平均工資都高居榜首。值得一提的是，四川、山西、湖南城鎮私營單位平均工資增速均達雙位數，分別達13.5%、11.2%、10.5%。相反，重慶成為16地中唯一出現負增長的地區，其城鎮私營單位平均工資增速為-0.8％。

內地16省市去年平均工資出爐。（中新經緯）

至於行業方面，據國家統計局數據顯示，在城鎮非私營單位中，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業，教育，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業，公共管理、社會保障和社會組織等9個行業的年平均工資超過10萬元。其中IT業年平均工資於2016年首次超過金融業，至今已連續5年高居第一，更在2020年首度超過17萬元。

國家統計局人口和就業統計司副司長孟燦文指出，城鎮單位就業人員平均工資的變化，是受經濟效益、宏觀政策、人員結構變動等多重因素所影響，而去年新冠疫情暴發後，各地、各部門出台一系列減稅降費、援企穩崗的措施，有效降低企業的經營成本，為工資增長創造條件。他又解釋，城鎮單位就業人員平均工資的計算不包括個體工商戶和自由職業者在內，其反映的是稅前工資，故公佈的數字要比個人實際拿到的工資要高。