中共百年｜黨員總數達9514萬名增長3.5%　基層組織總數486萬個

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-30 17:53

新華社30日（周三）報道指，中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，黨的基層組織總數為486.4萬個。

報道指，全國黨員總量比2019年底增長3.5%，比1949年新中國成立時的448.8萬名增長約20倍。2020年1月1日至2021年6月5日發展黨員473.9萬名。

報道又指，中國共產黨的年輕黨員持續增加。35歲及以下黨員達2367.9萬名，佔黨員總數的24.9%，比2019年底提高0.7個百分點。文化程度明顯提高。具有大專及以上學歷的黨員達4951.3萬名，佔黨員總數的52.0%。女黨員、少數民族黨員比重不斷提升。與新中國成立初期相比，女黨員佔比由11.9%提高至28.8%，總量達2745.0萬名。少數民族黨員佔比由2.5%提高至7.5%，總量達713.5萬名。

此外，工人和農民仍是黨員隊伍主體，佔黨員總數的33.9%，數量是新中國成立時的11.6倍。黨員隊伍中，企事業單位、社會組織管理人員1061.2萬名、佔11.2%，專業技術人員1507.5萬名、佔15.8%。

全國共有黨的各級地方委員會3199個，其中，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2771個；共有黨組12.5萬個、工委2.2萬個。黨的基層組織由新中國成立時的19.5萬個增至486.4萬個，增長約24倍。全國8942個城市街道、3.0萬個鄉鎮、11.3萬個社區（居委會）、49.2萬個行政村均建立黨組織。全國共有機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個，基本實現應建盡建。