中共建黨百年｜成龍與張韶涵參演黨慶晚會　兩岸四地藝人大合唱

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-29 17:30

慶祝中國共產黨成立100周年的文藝演出《偉大征程》6月28日晚在北京鳥巢舉行，台灣藝人張韶涵登上中共黨慶舞台。

《偉大征程》是中國共產黨為慶祝共產黨成立100周年，於7月1日慶祝活動前，特別安排的文藝演出。中共總書記習近平和總理李克強等出席觀看。

據悉，該文藝演出以情境「史詩」的形式展示，包含21個節目，最後以歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》作收，呈現1921年中國共產黨成立以來，包括起義、長征、開國、改革開放、設立特區、港澳回歸，一直到習近平新時代的歷程。

在上述文藝演出中，除了有內地的人氣藝人黃勃、楊洋、楊紫等人，香港藝人成龍、台灣藝人張韶涵也在表演名單裏，張韶涵同時也是現場唯一一位標示為「中國台灣」的藝人，張韶涵穿着黃色的服裝站在成龍旁邊，與澳門藝人劉乃奇、盛梅，以及內地藝人高鵬、佟鐵鑫、王晨、洪之光、王一鳳等一同合唱《怒吼吧！黃河》。

+ 6 + 6 + 6

此外，參加文藝演出的歌手還包括內地歌手韓紅、李楠、李宇春等，整個節目時長超過兩個小時，中共第一代領導人毛澤東，以及現任領導人習近平的成就，在表演中有大量呈現。

事實上，這也不是張韶涵第一次出席相關活動，先前她也曾登上央視國慶晚會演唱抗疫歌曲《守護》，同場活動中，歐陽娜娜則是登台演唱《我的祖國》。