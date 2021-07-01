歷時14年修建｜雲南大瑞鐵路秀嶺隧道貫通　亞洲有軌運輸最長隧道

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-01 10:05

經過14年修建，中緬國際通道的重要組成部分——雲南大理至瑞麗鐵路秀嶺隧道周三（6月30日）貫通。大瑞鐵路建成通車後，列車通過這座隧道只需8分鐘。

雲南大瑞鐵路秀嶺隧道是亞洲有軌運輸的最長隧道。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，秀嶺隧道位於雲南省大理州漾濞縣境內，全長17.6公里，最大埋深1115米，地處滇西紅層，圍岩破碎、地質構造複雜，共穿越7條斷裂帶。具有軟岩大變形、湧水突泥、高地應力、高地震烈度、高地溫等特點，國內罕見，為Ⅰ級高風險隧道。

受地理地形限制，秀嶺隧道只能採取進出口兩頭長距離掘進的方式，隧道平導單口掘進9677米、正洞單口掘進10公里以上，刷新了同類隧道獨頭掘進的最長紀錄。

報道指出，從2017年開始，隧道進口施工最前端的掌子麵溫度最高時達到43℃，洞內空氣濕度接近100%，全隧採用巷道式通風，工作面的含氧量低，較洞口降低30%，相當於在海拔4000米以上的高原地區作業，高溫高濕缺氧讓常人難以忍受，人員和機械施工效率大幅降低。據統計，先後有1萬多名建設者參與施工。

據悉，秀嶺隧道全隧鋪設有軌運輸線路55公里，鋪設鋼軌5200多噸，車輛運輸距離每天達4800多公里，是亞洲有軌運輸的最長隧道。

大瑞鐵路東起雲南省大理市，西至中緬邊境瑞麗市，全長330公里，橋隧比76.5%，是中國《中長期鐵路網規劃》中完善路網佈局和西部開發重要項目，全線採取大理至保山、保山至瑞麗分段建設模式。先期開工建設的大理至保山段目前路基、橋樑已基本完成，21座隧道還剩餘2座，有望今年底開通運營，屆時大理至保山僅需1小時左右，雲南保山將結束不通火車的歷史。