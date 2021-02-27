廣東規劃京港澳通道　香港未來會有跨境高速磁浮列車？｜一文睇清

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-27 09:25

廣東省國土資源廳2月發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），首次明確提出預留京港澳高速磁浮、滬（深）廣高速磁浮兩大高速磁浮通道。 什麼是磁浮列車？高速磁浮比高鐵快多少？繼廣深港高鐵和港珠澳大橋後，香港與內地的跨境交通運輸會增加磁浮專線嗎？磁浮和高鐵是否存在重複建設？以下就通過一篇文章來看清相關疑問。

廣東提出預留京港澳高速磁浮、滬（深）廣高速磁浮兩大高速磁浮通道。（圖取自《廣東省國土空間規劃2020-2035年》）

Q1：高速磁浮是什麼？

磁浮列車（Maglev）又稱磁懸浮列車，磁浮的基本原理是利用「同性相斥、異性相吸」的電磁浮原理，以磁鐵對抗地心引力，讓車輛懸浮起來，然後利用電磁力引導，推動列車前行。

中低速磁浮列車行駛時速約100公里左右，主要應用於城市軌道交通系統或機場聯絡軌道系統上。高速磁浮列車的速度可達每小時400公里以上，超過1000公里是超高速磁浮。德國、日本等多個發達國家都在開發高速磁浮。其中德國的高速磁浮最高試驗速度達到時速550公里，日本的高速磁浮實現了時速603公里的試驗速度。

中國則將高速磁浮列車的目標時速定為600公里。2020年6月，由中車四方股份公司承擔研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車在上海同濟大學磁浮試驗線上成功試跑。

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Q2：磁浮列車比高鐵快多少？

深圳到上海約1500公里，若採用國產時速600公里高速磁浮車，大約2.5小時就可以互通深滬兩市。深圳至北京約2200公里，如果乘坐京港澳高速磁浮，大約3.6小時可到達北京。

而在現有的輪軌高鐵下，廣州到上海最快6小時48分鐘，深圳到上海最快10小時36分鐘；廣州到北京最快8小時，深圳到北京最快11小時16分鐘。單從理論上來說，高速磁浮比高鐵能夠節省超過一半的時間。廣深磁浮若能投入運營，廣深兩個機場或只需20多分鐘即可到達。

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Q3：高速磁浮通道的造價是多少？

《規劃》沒有披露相關的具體投資預算，但據西南交通大學設計研究院副院長、高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線項目組負責人金朝輝透露，高速磁浮的成本是每公里2.5億至3億元（人民幣．下同）。

若按每公里3億元估算，滬（深）廣高速磁浮造價或達到4500億元。另參考京廣加上京九鐵路的長度，以京港澳磁浮全長約2300公里估算，造價或高達6900億元。

廣東清遠磁浮旅遊專線工程現場（點圖放大）：

Q4：廣東規劃的兩條磁浮路線將如何設計？

滬（深）廣高速磁浮沿海途經上海、汕尾、深圳和廣州。京港澳高速磁浮在廣東省內則自南向北串聯珠海、廣州和韶關。兩條磁浮通道的交會點都在廣州。

另據《文匯報》消息，在京港澳方面，當局初步構思分別以香港及澳門為起點，香港站將途徑深圳、東莞等市，澳門則途徑中山、佛山等市，在廣州匯合後再途經清遠、韶關地駛往北京。京港澳高速磁浮與滬（深）廣高速磁浮的廣深路線為同一段，以實現互聯互通。

Q5：《規劃》目前進展如何？2035年之前會完成嗎？

據廣東省自然資源廳的工作人員透露，從目前規劃編制的階段來說，只是一個初步的成果，還沒有經過論證、審批等程序。由於這類項目涉及跨省，具體的項目立項，包括選線等仍需等到發改委和交通部門明確。

上述工作人員還稱，即使假如一切都很順利的情況下，2035年之前也不一定真正能建成高速磁浮通道，但項目屆時可能已經起步。也就是說，目前廣東省自然資源廳只是提出了一個想法，預留高速磁浮通道，只是預留了這種可能性。

2019年5月23日，中國中車生產的時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島下線。

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Q6：高速磁浮有哪些政策支持？

2019年9月，《交通強國建設綱要》已提出「合理統籌安排時速600公里級高速磁浮系統」。此外，國家鐵路局自2020年12月組織開展《「十四五」鐵路發展規劃》研究編制工作，在六大重點工作中排在首位就是「推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁浮系統技術儲備等重大科技研發」。

2021年2月24日，中共中央、國務院最新印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，也將「研究推進超大城市間高速磁浮通道佈局和試驗線路建設」寫入其中。

雖然中央部門的意見是加強「研究和試驗」，但在地方層面則變成了「規劃待批」的重大項目。目前滬杭、廣深、成渝、海南等地已對修建時速600公里的磁浮線有所規劃。

Q7：為什麼要修建高速磁浮通道？

《交通強國建設綱要》提到，到2035年，基本建成交通強國。現代化綜合交通體系基本形成，基本形成「全國123出行交通圈」，即都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋。

廣東省國土資源廳這次發布的《規劃》中，也計劃構建「12312」交通圈。粵港澳大灣區、汕潮揭都市圈和湛茂都市圈內部1小時交通圈﹔粵港澳大灣區至粵東西北地區形成2小時交通圈﹔3小時通達全國、東南亞主要城市﹔12小時通達全球主要城市。為此，廣東要構建包括磁浮線路在內的「三橫六縱兩聯」的綜合交通體系。

Q8：高速磁浮將接入香港？

關於粵港澳大灣區研建磁浮通道，實際上自前年就有過討論。香港理工大學2019年3月曾牽頭舉辦大灣區磁浮列車研討會，中港多名專家探討以高速磁浮鐵路連接粵深港樞紐地域。當時廣深港高鐵通車未夠一年。

深圳市城市交通規劃設計研究中心主任張曉春在研討會上透露，研究中的大灣區磁浮試驗綫會串聯廣州機場、廣州中心區、南沙自貿區、深圳機場、前海自貿區、香港東大嶼和赤鱲角機場。

2019年6月14日，中國工程院院士、中國工程院副院長何華武在世界交通運輸大會上，展示大灣區廣深港高速磁浮鐵路線方案示意圖。及至2020年9月，何華武稱，廣深磁浮選取的是廣州東至深圳香蜜湖東站方案，全長約110公里，設廣州東站、東莞蛤地站、深圳香蜜湖站，未來有望接入香港九龍站。

不過，運輸及房屋局日前回覆《香港01》稱，《規劃》屬廣東省域國土空間保護、開發、利用、修復的政策和總綱，特區政府現階段沒有興建磁浮列車的計劃，但從長遠而言，會因應大灣區發展的跨境運輸需求，探討新的跨境基建項目的需要及效益。 運房局強調，隨著廣深港高速鐵路香港段開通，來往香港與其他粵港澳大灣區城市的時間已大大縮短。特區政府及港鐵公司會與內地當局探討各項優化廣深港高鐵服務的措施，以加強香港與其他大灣區城市間的互聯互通。

Q9：高速磁浮與高鐵是否存在重複建設？

磁浮交通工程技術研究中心主任陳小鴻教授認為，在重要的走廊上，只有一條高鐵並不足夠，將來京滬，包括整個沿海大通道，從整個客流需求上都有增加線路、提高運力的要求。

此外，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。目前飛機的巡航速度在時速800公里左右，高鐵在時速300公里左右，高速磁浮時速定在500至600公里。

另有意見指出，作為一種國際尖端技術，高速磁浮是世界軌道交通技術的一個「制高點」。發展高速磁浮，有利於搶佔軌道交通技術制高點，保持中國高鐵領域的領先優勢。

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