導彈發射井？風力發電設施？　美媒引衛星照片見甘肅逾百神秘工地

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-02 19:00

美媒報道稱，中國開始在西北部沙漠地區大規模建造導彈發射井。同時，美軍人士建議將導彈防禦系統部署地下，以增加導彈抵禦能力，防備中國東風導彈。

美國《華盛頓郵報》6月30日報道稱，位於加利福尼亞州蒙特雷的詹姆斯·馬丁不擴散​核武器研究中心（CNS）的研究人員獲得的商業衞星圖像顯示，在中國甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正在開工。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核彈頭彈道導彈發射設施相似。

中國被曝在西北沙漠大規模建造導彈發射井，相關衞星圖在網絡上流傳。（微博@吳日強軍控）

該研究中心東亞不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）形容該項目的規模「令人難以置信」。

美媒報道稱，這一百多個新的導彈發射井建成的話將代表着中國在核武庫上的歷史性轉變。

美國五角大樓2020年9月有關中國軍力的評估報告認為，在接下來的十年中，隨着中國核力量的擴張和現代化，中國的核彈頭庫存預計將至少增加一倍。民間組織美國科學家聯盟（FAS）的目前的估計是，中國總共擁有320枚核彈頭。

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美國核武庫據估計有3,800枚核彈頭處在現役狀態，遠超出中國的核武庫。美國擁有「三位一體」的核打擊能力，有可以實施核打擊的潛艇和飛機，還有陸基洲際彈道導彈。

但單憑衛星照片圖片判斷，上述美媒所稱導彈發射井有可能是中國正在建設的風力發電基礎設施。

而對於中國核力量建設及軍費等問題，中方曾多次強調，中國奉行自衞防禦的最低核威懾戰略，是基於中國自身安全需要和核武器作為終極威懾手段的性質等考量作出的戰略選擇，外界對中國核武器數量的猜測毫無根據。中國國防力量的發展，是維護自身國家家和發展利益的需要，也是維護國際和地區和平與安全的需要。

此外，美國媒體「thedrive」網站報道，美國導彈防禦局負責人建議，未來在美國太平洋戰略要地關島上部署的陸基宙斯盾導彈防禦系統可能會進入地下掩體或打造成移動平台。之所以這麼做，表面上是由於關島地形和總空間有限，但實際上也説明了這些反導系統潛在的脆弱性，特別是在與中國等大國競爭對手發生重大沖突時。

美國分析人士認為，陸基宙斯盾系統完全靜止的部署在地面上，將使它們成為對手首要的攻擊目標，並且在大規模衝突中的生存能力極低。美國防務專家布萊恩·克拉克（Bryan Clark）表示，這種固定的導彈和雷達陣地很容易受到攻擊，並將無法抵禦中國「東風」導彈的攻擊。

中國火箭軍各型導彈少見鏡頭（點擊大圖瀏覽）：

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外界認為，東風系列是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系列，堪稱解放軍克敵制勝的「殺手鐧」。在中國官方發佈的最新視頻中，火箭軍裝備的東風-4、東風-11、東風-15、東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-31，東風-10A、東風-100等相繼亮相。火箭軍東風系導彈目前是中國軍方重要國際戰略威懾武器。