《環時》總編胡錫進：中國核彈頭數量應擴充至千枚　抑制美國野心

中美近年來衝突摩擦不斷，而美國政府近來更就新冠肺炎問題全力抨擊中國，美國媒體4月更報導稱，美國國務院指控中國進行地下核試驗。 《環球時報》總編胡錫進8日在微博表示，為應對美國的戰略野心和對華衝動，中國應擴充核武庫。

胡錫進說，中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈。他稱，中國熱愛和平，有不首先使用核武器的承諾，但需要有更大的核武庫來抑制美國的戰略野心和對華衝動。他表示，「也許過不了多久，我們就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族（東風和巨浪均為導彈代號）的支撐」。

東風-41戰略導彈。（資料圖片）

胡錫進奉勸反對擴充核武庫的人「別太幼稚」，別以為核彈頭平時沒用。他稱，中國天天都在使用核武器、默默用它們「塑造美國精英們對中國的態度」。他說，「核武器夠用就行了」是像孩童一樣天真的觀點。

胡錫進又表示，自己不是戰爭狂，應該被指責的是公開與中國為敵的美國政客。他稱，自己永遠希望中美友好相處，但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具來塑造，尤其是，我們面臨著與越來越不理性的美國進行艱難的互動，對方只相信實力。他稱，中國沒多少時間圍繞該不該增加核彈頭扯淡，「需要只爭朝夕做這件事」。

中國政府曾多次強調，中國在任何時候、任何情況下將不會首先使用核武器。

美國知名智庫CSIS（戰略與國際研究中心）於今年1月6日在其網站發佈一篇名為《中國如何升級核武庫》的文章指，截至2019年，中國現有核彈頭數量達到290枚，相比之下，美國現有3570枚核彈頭，俄羅斯現2671枚核彈頭。而在核武器發射工具（導彈）數量上，中國則是海基48件、空基20件、陸基187件。

而據《華盛頓時報》消息，中國最近一次試射洲際彈道導彈在去年11月，當時中國最新型「東風-41」多彈頭洲際導彈「可能是從中國西北部的一個發射中心發射的，並命中西北戈壁沙漠的一個偏遠地區的靶場。」