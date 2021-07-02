中共百年｜駕駛殲-20帥氣亮相　31歲型男機師：天下武功唯快不破

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-02 11:37

在慶祝中國共產黨成立100周年大會上，15架殲-20戰機飛越天安門上空。如此大規模的殲-20同框，尚屬首次。其中，曾在沙場閲兵走紅的飛行員白龍，受到關注。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」7月1日報道，殲-20是中國解放軍列裝的先進隱身戰機，近年來進行了多次飛行表演。

其中包括：2016年首次亮相中國航展；2017年沙場閲兵，3架殲-20首次以戰鬥姿態飛過朱日和上空；2019年中國國慶閲兵，5架殲-20接受檢閲；2021年中共建黨百年慶祝大會上，15架殲-20編成3個5機楔隊飛越天安門上空。

此外，官方央視新聞披露了部分殲-20飛行員，包括侯傑、白龍、張昊、曹程、曹斌、陳鑫浩、張偉、陳瀏等。

殲-20部分飛行員亮相受矚（請點擊瀏覽大圖）：

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值得注意的是，曾在中國國慶70周年大閲兵中擔任殲-20備份飛行員的白龍，此次成功「轉正」。

白龍出生於1989年7月31日，在朱日和沙場閲兵中擔任殲-16飛行員，並因幽默開朗的性格圈粉無數。

當時，在接受央視採訪時，白龍在談到自己所駕駛的殲-16表示，「武林高手對抗就是這樣的，我比你看得更準，我比你出手更快，天下武功唯快不破。我們打空戰也是這個理念……」

2017年12月，白龍許下新年願望，「希望2018年，能夠駕駛上中國最好的四代機，將來成為中國最好的飛行員之一。」

僅僅一年之後，中國空軍招飛宣傳片發佈，白龍再次亮相，此時「頭銜」也變為了「空軍殲-20飛行員」。

殲20地面震撼照曝光（請點擊瀏覽大圖）：

在2019年的中國國慶閲兵之中，有5架殲-20飛過天安門上空。白龍也參加了，只不過駕駛的是備份機。

如今，在慶祝中國共產黨成立100周年大會上，白龍終於圓夢，駕駛殲-20戰機飛越天安門上空，接受了檢閲。

中共建黨百年空中閲兵（請點擊瀏覽大圖）：

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在當天的空中梯隊飛行慶祝表演中，15架殲-20戰機分成3個5機楔隊飛越天安門上空，這是殲-20是首次大規模飛越天安門上空。

白龍表示，「大家感覺只是增加幾架飛機，但訓練難度成倍增加。飛行員需不斷磨合協同，才能步調一致。」

中國殲-20最新畫面（請點擊瀏覽大圖）：