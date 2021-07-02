慶祝大會飛行表演巨幅黨旗及直幡不簡單　按中國航天標準特製

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-02 14:02

慶祝中國共產黨成立100周年大會已於周四（1日）早上圓滿結束，當天其中一個焦點是解放軍空中梯隊的飛行表演，相當壯觀。 有內地傳媒披露，飛行表演時展示的巨幅中共黨旗及直幡，所用的布料殊不簡單，為確保順利，竟全都是按照中國航天的標準製作，甚至比神舟飛船降落傘傘衣強度還高出17%。

《北京日報》報道，黨旗長9米、寬6米，直幡則長14米、寬2.5米，當時戰機的速度是每小時160公里至180公里。雖然速度驚人，但黨旗及直幡依然展開平整、色彩鮮艷、完好無損。

報道指出，如此高速的飛行氣動衝擊下，一般的旗幟的尾部會產生劇烈抖動，使得邊緣局部受損，最終很快就會撕裂。中國航天科技集團有限公司五院508所的技術人員就介紹，在氣流中飛行時，旗面尾部受到的慣性力大小與材料的質量分布率成正比，因此在保證強度的前提下，旗面材料愈輕，加載到旗面的破壞力愈小。

經過對各種不同類型材料的對比，研製團隊最終選擇航天器降落傘傘衣所用的一種高強錦絲稠料作為旗面材料，以適應高速氣流的沖刷。這種材料強度高、質量輕、抖動聲音較小，即使出現小面積破損也不會出現嚴重的脫絲現像。此外，這種材料的錦絲長絲線密度可以達到20 denier或更小，粗細僅有一般頭發絲直徑的三分之一，強度卻可達普通民用錦絲強度的兩倍，比神舟飛船降落傘用傘衣材料強度還高17%，重量降低15%。

不過，這種材料有透光度太強，高空飛行展示效果不完美的問題，為此研製團隊與材料廠家合作，最終在原布料上使用特製塗料工藝，既改善外觀，從地面看過去旗幟圖案清晰可見，又使其具備很好的防雨能力，即使雨滴落在旗面上也會迅速滑落，絲毫不影響在高空飄揚。

因應其剛度不夠，在空中遇到高速氣流衝擊，容易發生破損撕裂，且旗面尾部會變形，影響掛飛展示效果的問題，研製團隊結合降落傘流固耦合仿真分析及真實飛行試驗數據，在旗面尾部增加「風兜」結構，提高其整體剛度。

報道更提到，研製團隊從材料選用到製成成品，每一步工序都經過嚴格把控，確保萬無一失，甚至製作完成後均按照航天降落傘的研製標準，對原材料、表觀質量、縫紉質量、安裝位置、產品尺寸進行檢驗驗收，並有獨立完整的質量過程記錄，可層層追溯。