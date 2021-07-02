中共百年｜天安門放飛10萬隻和平鴿　向北京市民借用懂各自回家

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-02 10:43

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1在北京天安門廣場舉行，臨近尾聲，廣場上10萬個氣球升空，並放飛10萬隻和平鴿，天安門廣場上呈現出氣球幕牆及萬鴿盤旋的壯觀景象。 這10萬隻和平鴿從何而來？放飛後將飛到何處？據中國信鴿協會副會長黃劍介紹，10萬隻鴿全部借用自北京市民，放飛後最快幾分鐘就能自己飛回家，但個別可能走失。

黃劍接受內媒《極目新聞》採訪時表示，慶祝大會上放飛的和平鴿，都是由北京市信鴿協會會員提供。據悉，該協會每年都要承擔北京市重要活動的放飛任務，比如在元旦和國慶時，升國旗都要向會員徵集鴿子。會員們熱情高，每次徵集信鴿時都積極參與。

不過，會員報名參加這次慶祝大會活動的標準非常嚴格。黃劍表示，要審核會員的政治面貌、詢問有沒有不良記錄、主人是否打了新冠疫苗，以保證活動的安全。鴿子交出後，會在會員證件上蓋章，證明曾參加過這次活動。

據他介紹，在全國所有信鴿協會，北京市信鴿協會擁有的鴿子數量排在第三，作為單一城市的數量則排在第一。北京有接近4萬名會員，每年出生的小鴿子有180萬到200萬隻，所以徵集10萬隻鴿子對北京來講比較容易。至於每人可以交多少隻鴿，黃劍稱數量沒有限制，「有的人鴿子多，交三四十隻，有的就交幾隻。」

7月1日，慶祝大會現場和平鴿展翅高飛。（新華社）

此外，由於這些鴿都參加過比賽，放飛後很容易就能找回自己的家，所以這次沒有專門訓練。6月30日下午，北京全市總共有16個地點將鴿子收集到信鴿協會，隨後集中送到天安門廣場。鴿子吃飽睡足後在翌日上午放飛，沒有做特殊的餵養。

黃劍稱，鴿子靠太陽來辨別方位，也有少數可能會迷路。2019年新中國成立70周年大慶也有放飛活動，因為晴天有太陽，牠們很容易辨別回家的方向。黨慶大會是陰天，鴿子們盤旋的時間長一些。

他估計，95%以上鴿子可以回家，還有少數會跟錯隊找不到家。「如果鴿子認錯家，一般別人也會餵食一兩天，然後放掉，牠們會回到自己家去。極少數鴿子確實找不到家，就流落在大自然，成為野鴿。」

另據《北京日報》講述，為了在慶祝大會上實現鴿籠「同一秒」開啟，被選中的100名和平鴿放飛員自5月起就開始訓練，風雨無阻，苦練開籠動作，讓16輛鴿籠車的籠門要分秒不差同時開啟。

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