中共百年｜慶祝大會定制口罩　紅黃為主水紋圖案　設計師多為90後

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-01 18:00

慶祝中國共產黨成立100周年大會今日（7月1日）舉行，除了有各種表演、合唱、集體致獻詞外，超過7萬名參會人員亦佩戴上與別不同的口罩。 原來，參會人員戴上的口罩是特別為慶祝活動製作，統一採用了紅黃為主的暖色系和水紋圖案設計。口罩生產方介紹，口罩在面料、材質的選擇上，既考慮到防疫效果，又兼顧了透氣性和舒適性，而設計團隊的設計師絕大多數是90後。

慶祝大會定制口罩統一採用紅黃為主的暖色系和水紋圖案設計。（澎湃新聞）

設計師李明仁介紹，設計之初，他們首先要對設計元素整合。回望中國共產黨百年征程，從嘉興南湖一艘小紅船開始，共產黨人一路行來乘風破浪，成為領航中國行穩致遠的巍巍巨輪，由此研討確定設計方向，認為海浪應該作為主要設計元素，所以在設計的樣圖中重點強調對水紋的運用。

他表示，最初的設計方案中曾考慮採用較具體的海浪，但團隊經討論後，認為現場場面宏大，當大批人同時佩戴口罩，太過具體的圖案就會令人感覺密集和雜亂，因此最終確定採用更加抽象的紋樣設計，呈現出像絲帶一樣的波浪紋，由右下向左中朝着一個點匯聚。

他指出，該設計除了是抽象的海浪，同時也藉鑑了中國元素中象徵喜慶的絲帶，而多條波浪紋向着一個點匯聚，也象徵中國共產黨強大的凝聚力，「還有人覺得它像是一隻鳳凰的尾羽。最終的設計呈現由於比較抽象，不同的人會產生不同的想像」。

在顏色上，主設計圖以紅色和黃色作為主色調，橙色作為中間的漸變色。李明仁介紹，此設計考慮到黨徽是由紅色和金色組成，演變成設計圖就是紅、黃色調為主，同時五星紅旗也是由紅色和黃色組成，因此又衍生出深淺不同的其他顏色，以滿足不同的搭配需要。

何娜展示設計時製作的紙質模型。（澎湃新聞）

負責與口罩生產方對接的設計​​師何娜稱，慶祝大會上所用的口罩是普通醫用外科口罩，此類口罩有褶皺的設計，戴上後褶皺的位置就會伸展開。因此生產前，隱藏在褶皺內的部分要根據實物設計填充，讓口罩在展開前和展開後的圖案都是完整。

為了保證圖案完整，設計團隊先用紙張打印圖案，再根據樣品口罩的尺寸折疊，製作多個紙質模型測試。團隊首先將褶皺中隱藏的部分用藍色標註出，然後在藍色的區域內填上波浪紋和顏色，確保圖案和褶皺外的部分是連貫。填色完成後，再將褶皺展開就可得到一個完整的展開圖。